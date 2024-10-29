Курорт «Архыз» открыл новую канатную дорогу с прозрачным полом в кабинах. Когда можно прокатиться

Карачаево-Черкесия

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  • © Скриншот из телеграм-канала курорта Архыз https://t.me/resortarkhyz/3781
    © Скриншот из телеграм-канала курорта Архыз https://t.me/resortarkhyz/3781

Канатную дорогу «Орбита» в Архызе открыли для туристов. В этом году она будет работать до 10 ноября

25 октября телеграм-канал курорта «Архыз» сообщил об открытии канатной дороги «Орбита». Она будет работать ежедневно с 9:00 до 15:30 до 10 ноября включительно.

Затем канатная дорога снова примет туристов весной 2025 года.

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В пресс-службе Минэкономразвития РФ рассказали, что протяженность «Орбиты» составляет 2376 метров. Она имеет один из самых длинных безопорных пролетов в России — 780 метров. Пропускная способность канатной дороги — 1200 человек в час.

Новая канатная дорога — теперь самая высокая на курорте. Она будет доставлять туристов на хребет Абишира-Ахуба на высоту 3016 метров. От конечной станции можно выйти к экотропе, ведущей на панорамную точку Архыза на высоте 3175 метров — Пик Динника. Также туристы смогут добраться до перевала Федосеева и к каскаду горных голубых озер.

Как писали Юга.ру, жители Карачаево-Черкесии выберут символ курорта «Архыз». Среди жюри — Дима Билан.

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