В Краснодаре на улице Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Как она выглядит
Александровский бульваре Краснодара украшают «снежинками». Благоустройством занимается компания Сергея Галицкого
В Краснодаре стартовал первый этап монтажа новогодней иллюминации. Световые конструкции установят на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова.
Завершить работы планируют к началу декабря.
Сроки реконструкции «Авроры» в Краснодаре снова перенесли:
Сейчас на пересечении улицы Красной и Одесской до улицы Гаврилова уже повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и на снежинки.
На каждой такой «снежинке» есть свой провод. Деревья будут светиться, стволы уже обмотали гирляндами. Но пока они не подключены.
Напомним, что во время монтажных работ будут поэтапно перекрывать улицы:
- от Буденного до Калинина;
- от Калинина до Володи Головатого;
- от Головатого до Северной;
- от Северной до Хакурате;
- от Хакурате до Свято-Екатерининского фонтана;
- на перекрестке со Свято-Екатерининским фонтаном;
- от Бабушкина до Одесской;
- от Одесской до Гаврилова.
В мэрии не разглашают имя инвестора, который устанавливает новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.
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