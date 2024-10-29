В Краснодаре на улице Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Как она выглядит

Александровский бульваре Краснодара украшают «снежинками». Благоустройством занимается компания Сергея Галицкого

В Краснодаре стартовал первый этап монтажа новогодней иллюминации. Световые конструкции установят на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова.



Завершить работы планируют к началу декабря.

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Сейчас на пересечении улицы Красной и Одесской до улицы Гаврилова уже повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и на снежинки.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На каждой такой «снежинке» есть свой провод. Деревья будут светиться, стволы уже обмотали гирляндами. Но пока они не подключены.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Напомним, что во время монтажных работ будут поэтапно перекрывать улицы: от Буденного до Калинина;

от Калинина до Володи Головатого;

от Головатого до Северной;

от Северной до Хакурате;

от Хакурате до Свято-Екатерининского фонтана;

на перекрестке со Свято-Екатерининским фонтаном;

от Бабушкина до Одесской;

от Одесской до Гаврилова. В мэрии не разглашают имя инвестора, который устанавливает новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.