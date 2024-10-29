В Краснодаре на улице Красной начали монтировать новогоднюю иллюминацию. Как она выглядит

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Александровский бульваре Краснодара украшают «снежинками». Благоустройством занимается компания Сергея Галицкого

В Краснодаре стартовал первый этап монтажа новогодней иллюминации. Световые конструкции установят на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова.

Завершить работы планируют к началу декабря.

Сроки реконструкции «Авроры» в Краснодаре снова перенесли:

Сейчас на пересечении улицы Красной и Одесской до улицы Гаврилова уже повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и на снежинки.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На каждой такой «снежинке» есть свой провод. Деревья будут светиться, стволы уже обмотали гирляндами. Но пока они не подключены. 

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Напомним, что во время монтажных работ будут поэтапно перекрывать улицы:

  • от Буденного до Калинина;
  • от Калинина до Володи Головатого;
  • от Головатого до Северной;
  • от Северной до Хакурате;
  • от Хакурате до Свято-Екатерининского фонтана;
  • на перекрестке со Свято-Екатерининским фонтаном;
  • от Бабушкина до Одесской;
  • от Одесской до Гаврилова.

В мэрии не разглашают имя инвестора, который устанавливает новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством улицы Красной займется компания Сергея Галицкого.

Ранее Юга.ру рассказывали, почему краснодарцы протестуют против нового генплана. Узнать о главных претензиях к содержанию и обсуждению проекта можно здесь.

Благоустройство Город Краснодар Новый год Сергей Галицкий

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