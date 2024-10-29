ВТБ Лизинг запустил скидки до 250 000 рублей на технику «УралСпецТранс»

По программе субсидирования юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг технику под разные задачи бизнеса. Субсидия распространяется на аванс и составляет до 250 000 рублей в зависимости от модели. Предложение действует до 31 декабря 2024 года.

При оформлении в лизинг прицепной техники скидка на аванс составит 220 000 рублей, на любом шасси — 250 000 рублей. Клиенты могут дополнительно выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием.