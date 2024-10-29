ВТБ Лизинг запустил скидки до 250 000 рублей на технику «УралСпецТранс»

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  • © Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг
    © Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг совместно с производителем «Урал СТ» запустили программу субсидирования на грузовую и прицепную технику «УралСпецТранс»

По программе субсидирования юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг технику под разные задачи бизнеса. Субсидия распространяется на аванс и составляет до 250 000 рублей в зависимости от модели. Предложение действует до 31 декабря 2024 года.

При оформлении в лизинг прицепной техники скидка на аванс составит 220 000 рублей, на любом шасси — 250 000 рублей. Клиенты могут дополнительно выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием.

Пример расчета с применением субсидии

При покупке в лизинг бортового полуприцепа УСТ 94659L-A1-01 стоимостью 2 893 000 рублей субсидия составит 220 000 рублей.

Если оформить договор финансовой аренды на 7 лет с авансом от 5%, то ежемесячный платеж составит 80 038 рублей.

При этом клиенты на ОСН смогут вернуть в бюджет предприятия до 40% от стоимости техники за счет преференций по налогу на прибыль и НДС.*

Бортовой полуприцеп УСТ 94659L-A1-01 может перевозить до 20 тонн различных грузов.

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На выгодных условиях можно оформить в лизинг и другие модели техники. Всего в списке более 100 моделей, доступных по программе субсидирования.

Компания «УралСпецТранс» под маркой «УРАЛ СТ» производит современные полуприцепы и специальную автотехнику для решения самых разных задач. Эту технику широко используют логистические и строительные компании, коммунальные службы, представители нефтегазовой отрасли.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники «УралСпецТранс» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра ВТБ Лизинг: 8(800)551-19-18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 22.10.2024.

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