ГК ТОЧНО открыла фитнес-клуб Balance в Туапсе

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) достроил самый большой в Туапсе фитнес-клуб «Balance Адмирал»

Фитнес-клуб премиум-класса «Balance Адмирал» открыли на территории ЖК «Форт Адмирал», который ГК ТОЧНО достроила осенью 2023-го.

Новый клуб, самый большой в Туапсе (2420 кв. метров), рассчитан на 2600 человек и включает:

  • 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и панорамной зной Relax;
  • тренажерный зал с премиальной линейкой оборудования;
  • кардиозону;
  • залы групповых программ;
  • зону кроссфита и единоборств;
  • турецкий хамам, финскую и соляную сауны.
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Для детей есть отдельный клуб Balance Kids. В нем предусмотрели пространства для групповых тренировок, спортзал с татами для гимнастики, единоборств и занятий ЛФК, зоны для праздников и дней рождений. Помимо этого в Balance Kids будут проходить творческие, образовательные и спортивные мероприятия для детей и родителей.

Открытый и крытые бассейны, спа, бани:

В честь открытия «Balance Адмирал» в Туапсе девелопер организовал день открытых дверей: желающие могли познакомиться с клубом и потренироваться во всех фитнес-зонах. Гости, которые приобрели годовую карту до официального открытия клуба, поучаствовали в большом розыгрыше «Фитнес-карта навсегда» с пожизненным доступом в «Balance Адмирал».

Организаторы праздника спортивные активности, игры, конкурсы, подарки и угощения. Гостей развлекали диджей и музыкальная кавер-группа, а для детей устроили творческие мастер-классы. Вечер завершила дискотека и розыгрыш подарков, главным из которых стала «Фитнес-карты навсегда».

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Balance Адмирал» в Туапсе — уже третий фитнес-клуб сети. Два первых работают в жилых комплексах «Империал» и «Абрикосово» в Краснодаре. На август 2026 года ГК ТОЧНО запланировала открытие флагманского фитнес-клуба Balance в микрорайоне «Родные просторы» в краснодарском поселке Знаменском.

Как писали Юга.ру, в Адыгее на берегу реки Белой построят курорт с термальными бассейнами за 780 млн рублей.

ГК ТОЧНО Недвижимость Спорт Строительство Туапсинский район Фитнес

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