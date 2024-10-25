Краснодарцев приглашают обсудить творчество Лермонтова и Гете

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Профессор Алексей Татаринов расскажет о ключевых событиях из жизней поэтов (12+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 30 октября лекцию «Лермонтов и Гёте: два пути к бессмертию».

Вместе с доктором филологических наук, профессором Алексеем Татариновым участники обсудят ключевые события из жизней поэтов.

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Программа:

  • Как Гёте избежал своего Мартынова?
  • Веймар и Пятигорск — почему в одном доживаем до старости, а в другом быстро взрываемся?
  • Гёте — эволюция от романтической тряски к олимпийскому спокойствию. А была ли эволюция у Лермонтова?
  • Фауст и Мцыри — вот он ответ на главный вопрос.
  • А чем занимались еще, кроме литературы?
  • Лермонтов — это Гёте, не переживший юношеского «Вертера»? Или Лермонтов — это религиозная мудрость, до которой так и не добрался слишком благополучный немец?
  • Ключевой сюжет Гёте? Запомните навсегда. Ключевой сюжет Лермонтова? Вспомните навеки.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, подробности можно узнать у организаторов. Лекция пройдет в конференц-зале отеля «Бристоль» по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker 6 ноября пройдет читка пьесы «Тигр» Полины Коротыч.

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Краснодарцев приглашают обсудить творчество Лермонтова и Гете
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