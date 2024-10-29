«Доход» банка Уралсиб вошел в тройку выгодных вкладов без дополнительных услуг

Для составления рейтинга эксперты изучили бановские депозиты, которые не требуют оформления дополнительных услуг для получения максимального процента.

11 октября Уралсиб повысил проценты по всей линейке рублевых вкладов «Доход» до 18,50 — 22,01% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней

При размещении на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день новые клиенты могут получить 20,50% годовых* с учетом капитализации.