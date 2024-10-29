«Доход» банка Уралсиб вошел в тройку выгодных вкладов без дополнительных услуг
Портал «РБК Инвестиции» включил «Доход» банка Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов без дополнительных условий
Для составления рейтинга эксперты изучили бановские депозиты, которые не требуют оформления дополнительных услуг для получения максимального процента.
11 октября Уралсиб повысил проценты по всей линейке рублевых вкладов «Доход» до 18,50 — 22,01% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней
При размещении на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день новые клиенты могут получить 20,50% годовых* с учетом капитализации.
Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
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*Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб либо у которого есть счет в банке, отрытый не дольше 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартным тарифам банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.
Ранее Портал Банки.ру включил вклад «Доход» банка Уралсиб в пятерку самых выгодных вкладов в рублях на год.