В Сочи прошли всероссийские соревнования по горному бегу вверх

В течение трех дней курорт «Роза Хутор» принимал сразу четыре беговых состязания: Кубок России по горному бегу вверх (входят в серию Гран При России), Гран При России по горному бегу среди ветеранов, финал «Кавказской вертикали» и Чемпионат России по горному бегу на длинную дистанцию.

Как рассказал технический делегат Кубка России по горному бегу вверх Всероссийской федерации легкой атлетики, спортивный судья всероссийской категории Сергей Уланов, соревнования по горному бегу собирают сторонников в горах Сочи с 2005 года. В 2024-м на трассы северного склона хребта Аибга вышли более 100 бегунов.

В первый день на курорте прошли всероссийские старты по горному бегу вверх, в том числе по одной из самых крутых и сложных трасс с перепадом высот около 1100 метров при длине 6 км. Эта трасса завершается практически у Роза Пик (2320 метров над уровнем моря).

Первое место в стартах занял Руслан Авидзба из Санкт-Петербурга с результатом 49 минут 31 секунда. Второе место — у Сергея Колесова, третье — у Руслана Фаттахова.

В состязаниях Кубка России среди женщин победила петербурженка Анна Ильина, она преодолела более 4-х километров с набором высоты 633 метра за 31 минуту и 18 секунд. Второй на дистанции оказалась Зинаида Обручкова из Москвы, уступившая лидеру минуту. На третьей ступени пьедестала — Надежда Лещинская из Самарской области. За командный успех кубок получила команда Санкт-Петербурга. Среди ветеранов в категории 65+ победу одержали Антонида Васильева и Александр Алексеев.

«Соревнования продолжил чемпионат России по горному бегу на длинную дистанцию. Это наиболее сложная из горнобеговых дисциплин легкой атлетики, на старты приехала элита российских спортсменов в беговых дисциплинах на выносливость. Новая трасса стала настоящим испытанием даже для опытных участников. Она включала длинный подъем на протяжении четыре километров и еще более длинный спуск. Преодолеть дистанцию не смогли восемь бегунов. Всего в чемпионате страны участвовали более 40 ведущих спортсменов из 17 регионов России», — поделился Сергей Уланов.

Победителем Чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию стал Андрей Янович из Мурманской области, который преодолел 23 км менее чем за два часа. Среди женщин победу одержала Анна Ильина из Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 14 минут.