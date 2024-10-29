В Краснодаре покажут картины и скульптуры из коллекции Тульского музея изобразительных искусств

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 31 октября откроется выставка «Красная лента: искусство 20-30 годов ХХ века» (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 31 октября открытие выставки «Красная лента: искусство 20-30 годов ХХ века».

Будут представлены 60 произведений живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Посетители смогу увидеть работы Лентулова, Фалька, Кончаловского, Куприна, Сырнева, Павлова, Удальцовой, Древина, Крылова, Лебедева, Шевченко, Фёдорова, Адамовича, Чехонина, Данько, Вильде, Чайкова, Сотникова, Сандомирской.

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Один из блоков проекта посвящен агитационному фарфору. В него вошли тарелки и статуэтки, прославляющие людей труда. Экспозицию дополнят произведениями из коллекции Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко.

Выставка будет работать до 15 декабря по адресу улица Красная, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Книги художников. Южная территория». В экспозицию вошли около 90 произведений местных авторов.

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