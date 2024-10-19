Краснодарский музей им. Коваленко впервые покажет 90 книг местных художников
Краснодарские художники представят авторские книги собственного производства (12+)
В Краснодарском музее имени Коваленко 17 октября открылась выставка «Книги художников. Южная территория».
В экспозицию вошли около 90 произведений местных авторов. Посетители увидят книги PoeticCall Андрея Лахно, «28 дней» Татьяны Козорез, «Хлеб до небес» и «Прозрачёт» Павла и Натальи Мартыненко, «Антревольты» и «Меня окружают многоэтажки» Анастасии Полтинниковой, «Хмурое утро. Акичкин Починок» Ольги Беднаржик, «ЧЕГЕМ» Надежды Устрицкой, «Мимикарь» Дмитрия Прокоповича, «Простой» Михаила Смаглюка, «Зеркальная река» Юлии Ахмадеевой.
Книга художника — отдельный жанр искусства, зародившийся в начале XX века. Порой издание совсем не похоже на своих классических аналогов, в нем может вообще не быть текста и картинок. Это не просто оформление произведения, а самостоятельная работа.
Представлены авторские книги собственного производства, выполненные вручную ограниченным тиражом в печатных техниках или в единственном экземпляре.
В Краснодаре подобная выставка проходит впервые. Увидеть произведения можно до 17 ноября по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 16 октября открылась выставка «Династия. Котелевские». Представлено более 100 работ из мастерских художников и фондов музея.