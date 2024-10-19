Краснодарский музей им. Коваленко впервые покажет 90 книг местных художников

В Краснодарском музее имени Коваленко 17 октября открылась выставка «Книги художников. Южная территория».

В экспозицию вошли около 90 произведений местных авторов. Посетители увидят книги PoeticCall Андрея Лахно, «28 дней» Татьяны Козорез, «Хлеб до небес» и «Прозрачёт» Павла и Натальи Мартыненко, «Антревольты» и «Меня окружают многоэтажки» Анастасии Полтинниковой, «Хмурое утро. Акичкин Починок» Ольги Беднаржик, «ЧЕГЕМ» Надежды Устрицкой, «Мимикарь» Дмитрия Прокоповича, «Простой» Михаила Смаглюка, «Зеркальная река» Юлии Ахмадеевой.