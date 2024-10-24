В Краснодаре открылась выставка «В мире сказок»

Краснодарский край

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  • © Рисунок Анны Булгаковой, скриншот из письма пресс-службы музея имени Коваленко
    © Рисунок Анны Булгаковой, скриншот из письма пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре можно увидеть книжную графику, путевые зарисовки и работы для театра художницы Анны Булгаковой (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 октября открылась выставка Анны Булгаковой «В мире сказок».

Автор представляет зрителю различные грани своего творчества: книжная графика, путевые зарисовки, работы для театра. В работах художницы пейзажи Индии и Юго-Восточной Азии, западноевропейские города и северные ландшафты соседствуют с персонажами народных и авторских произведений.

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«Новаторским является оформление художницей детских спектаклей при помощи компьютерной анимации, которая не только формирует антураж театрального действа, но и участвует в нём», — рассказали в пресс-службе музея. 

Выставка будет работать до 10 ноября по адресу улица Красная, 15. 

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 25 октября открытие экспозиции «Человек, природа, нейросеть». На ней будут представлены картины и видеоинсталляции.

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