В Краснодаре открылась выставка «В мире сказок»

В Краснодаре можно увидеть книжную графику, путевые зарисовки и работы для театра художницы Анны Булгаковой (0+)

Автор представляет зрителю различные грани своего творчества: книжная графика, путевые зарисовки, работы для театра. В работах художницы пейзажи Индии и Юго-Восточной Азии, западноевропейские города и северные ландшафты соседствуют с персонажами народных и авторских произведений.

«Новаторским является оформление художницей детских спектаклей при помощи компьютерной анимации, которая не только формирует антураж театрального действа, но и участвует в нём», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 10 ноября по адресу улица Красная, 15.