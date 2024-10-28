В Краснодарском крае начнут выдавать автономера с новым кодом региона. Они будут виртуальными

С декабря 2024 года Краснодарском крае начнут выдавать электронные автономера с региональным кодом «323»

28 октября в Госавтоинспекции Краснодарского края сообщили Юга.ру, что с декабря 2024 года автомобилисты Кубани смогут получать номера с цифровым кодом региона «323». В ведомстве отметили, что пока выдача этих номеров будет виртуальной .

Что это значит? В России виртуальные номера выдают с 2020 года. Это удобно, если машину регистрируют в другом регионе, где нет прописки. В этом случае владелец должен зарегистрировать автомобиль онлайн по месту прописки, а после этого приобрести саму табличку в сторонней фирме, имеющей лицензию на изготовление и продажу номеров. Список таких организаций можно найти на сайте ГИБДД в разделе онлайн-справочники.

Также в Госавтоинспекции Кубани рассказали, что серии «193» хватит еще до середины 2025 года.

Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре серии автомобильных номеров с региональными кодами «23», «93», «123» и «193». Последнюю начали выдавать в конце 2019 года.