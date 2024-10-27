В Геленджике пройдет парусная регата. Где и когда наблюдать зрелищное событие

Соревнования по парусному спорту стартуют 29 октября и продлятся пять дней

В гонках примут участие более тысячи яхтсменов со всех регионов России, а также спортсмены из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана. Возраст участников составляет от 16 до 21 года. Спортсмены будут соревноваться в 14 дисциплинах, три их которых — олимпийские.

Всероссийская федерация парусного спорта сообщила , что 29 октября в бухте Геленджика начнутся международные соревнования по парусному спорту.

Регату лучше всего наблюдать на пляже «Сады Морей» на улице Революционной, 36. С этого места открывается лучший обзор на бухту с парусниками.

Открытие турнира состоится 29 октября в 10:30, первая гонка начнется в 13:00. Парусная регата будет проходить до 3 ноября. Расписание гонок можно посмотреть на сайте Федерации парусного спорта.

Геленджикская регата впервые прошла в 1990 году. В 2021 году гонки отменили из-за коронавируса. В 2024 году соревнования пройдут в 33-й раз.