На Ставрополье ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В шести муниципалитетах Ставропольского края ввели карантин

24 октября Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что в Ставропольском крае впервые обнаружили коричнево-мраморного клопа. Из-за угрозы распространения вредителя в шести муниципалитетах ввели карантин.

«Установлены две карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 757,5 тыс. га в пределах Ставрополя, Шпаковского, Кочубеевского, Грачёвского, Изобильненского и Предгорного округов», — говорится в сообщении.

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Первых насекомых выявили 7 октября на территории Предгорного округа. 18 октября клопов обнаружили в трех местах в Ставрополе. Его распространение возможно через транспортные средства, со строительными материалами и саженцами растений.

Коричнево-мраморный клоп представляет серьезную опасность для сельского хозяйства. Он способен навредить плодовым, ягодным, овощным и бахчевым культурам (всего под угрозой более 100 видов растений). Родиной насекомого считается Восточная Азия (Китай, Япония) и Корейский полуостров (Тайвань, Вьетнам).

На территории карантинной зоны проводят мероприятия, направленные на ликвидацию очага заражения. Пока действуют ограничения, с неё запрещено вывозить продукцию и материалы, которые могут содержать карантинные организмы.

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