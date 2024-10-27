На Ставрополье ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа

«Установлены две карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 757,5 тыс. га в пределах Ставрополя, Шпаковского, Кочубеевского, Грачёвского, Изобильненского и Предгорного округов», — говорится в сообщении.

24 октября Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило , что в Ставропольском крае впервые обнаружили коричнево-мраморного клопа. Из-за угрозы распространения вредителя в шести муниципалитетах ввели карантин.

Первых насекомых выявили 7 октября на территории Предгорного округа. 18 октября клопов обнаружили в трех местах в Ставрополе. Его распространение возможно через транспортные средства, со строительными материалами и саженцами растений.

Коричнево-мраморный клоп представляет серьезную опасность для сельского хозяйства. Он способен навредить плодовым, ягодным, овощным и бахчевым культурам (всего под угрозой более 100 видов растений). Родиной насекомого считается Восточная Азия (Китай, Япония) и Корейский полуостров (Тайвань, Вьетнам).

На территории карантинной зоны проводят мероприятия, направленные на ликвидацию очага заражения. Пока действуют ограничения, с неё запрещено вывозить продукцию и материалы, которые могут содержать карантинные организмы.