В Японском саду Краснодара в конце октября зацвели весенние ирисы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «парк Краснодар» https://t.me/parkkrd/2820
    © Скриншот фото из телеграм-канала «парк Краснодар» https://t.me/parkkrd/2820

В парке «Краснодар» сообщили, что ирисы будут цвести около пяти дней

25 октября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в Японском саду распустились ирисы и опубликовал несколько кадров.

«Цветки ирисов живут максимум пять дней. Благодаря тому, что растение по одному, сверху вниз раскрывает цветки в соцветии, весь период цветения растягивается», — говорится в сообщении.

В посте также сообщается, что это нетипичное явление, обычно ирисы цветут весной. Однако теплая осень позволила цветам распуститься в конце октября.

Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой.

Краснодар парк «Краснодар» Погода Растениеводство цветы Японский сад

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