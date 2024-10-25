В Японском саду Краснодара в конце октября зацвели весенние ирисы

В парке «Краснодар» сообщили, что ирисы будут цвести около пяти дней

25 октября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в Японском саду распустились ирисы и опубликовал несколько кадров. «Цветки ирисов живут максимум пять дней. Благодаря тому, что растение по одному, сверху вниз раскрывает цветки в соцветии, весь период цветения растягивается», — говорится в сообщении.

В посте также сообщается, что это нетипичное явление, обычно ирисы цветут весной. Однако теплая осень позволила цветам распуститься в конце октября.