В Японском саду Краснодара в конце октября зацвели весенние ирисы
В парке «Краснодар» сообщили, что ирисы будут цвести около пяти дней
25 октября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в Японском саду распустились ирисы и опубликовал несколько кадров.
«Цветки ирисов живут максимум пять дней. Благодаря тому, что растение по одному, сверху вниз раскрывает цветки в соцветии, весь период цветения растягивается», — говорится в сообщении.
В посте также сообщается, что это нетипичное явление, обычно ирисы цветут весной. Однако теплая осень позволила цветам распуститься в конце октября.
Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой.
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