Стадион «Краснодар» может принять футбольный матч Россия — Бруней

22 октября «Матч ТВ» сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает стадионы Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара как альтернативы сочинской арене «Фишт».

15 ноября на курорте состоится товарищеский матч между сборными России и Брунея. В РФС обеспокоены состоянием газона на «Фиште».