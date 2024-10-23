Стадион «Краснодар» может принять футбольный матч Россия — Бруней
Российский футбольный союз рассматривает арену Краснодара как альтернативу сочинскому стадиону «Фишт»
22 октября «Матч ТВ» сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает стадионы Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара как альтернативы сочинской арене «Фишт».
15 ноября на курорте состоится товарищеский матч между сборными России и Брунея. В РФС обеспокоены состоянием газона на «Фиште».
Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие:
19 ноября сборная России сыграет с Сирией в Волгограде. Этому матчу ничего не угрожает.
Напомним, последний матч национальная команда провела 5 сентября в Ханое, обыграв команду Вьетнама со счетом 3:0.
Как писали Юга.ру, база ФК «Краснодар», расположенная в Адыгее, выиграла престижную архитектурную премию G8 Creative Awards 2024.