Стадион «Краснодар» может принять футбольный матч Россия — Бруней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Российский футбольный союз рассматривает арену Краснодара как альтернативу сочинскому стадиону «Фишт»

22 октября «Матч ТВ» сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает стадионы Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара как альтернативы сочинской арене «Фишт».

15 ноября на курорте состоится товарищеский матч между сборными России и Брунея. В РФС обеспокоены состоянием газона на «Фиште».

Стадион «Краснодар» отмечает 8-летие:

19 ноября сборная России сыграет с Сирией в Волгограде. Этому матчу ничего не угрожает.

Напомним, последний матч национальная команда провела 5 сентября в Ханое, обыграв команду Вьетнама со счетом 3:0.

Как писали Юга.ру, база ФК «Краснодар», расположенная в Адыгее, выиграла престижную архитектурную премию G8 Creative Awards 2024.

Краснодар Сочи Спорт Стадион «Фишт» Стадион ФК «Краснодар» Футбол

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