В центре Сочи на 9 дней ограничат автомобильное движение для проведения забегов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Для проведения «Сочи марафона» в центре города ограничат движение транспорта

Администрация Сочи анонсировала на 2 и 3 ноября традиционный легкоатлетический марафон. Его проведут в городе уже в седьмой раз. Тысячи спортсменов со всей России пробегут свои дистанции по улицам курорта.

В дни забегов изменится схема движения транспорта в Центральном и Хостинском районах. Так, с 06:00 27 октября до 06:00 4 ноября будет ограничено движение машин на площади у здания Зимнего театра. Проехать от улицы Театральной до Черноморской можно будет между зданием театра и сквером «Фитофантазия».

2 ноября с 14:00 до 17:00 движение ограничат на отрезке от улицы Театральной, 2 до Орджоникидзе и от Орджоникидзе, 27 до пересечения с Соколова.

Читайте также:

3 ноября с 04:00 до 13:00 ограничения коснутся улиц Театральной, Оржоникидзе, Москвина, Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортного проспекта, Егорова, Виноградной и Горького. 

Участники спортивного события могут выбрать одну из дистанций: 42 км, 21, 10 км, 5 км, 1 км и детский забег (400, 800 и 1200 метров).

Впервые будет представлена дисциплина «северная ходьба» (её еще называют скандинавской, финской или нордической). Спортсменам необходимо иметь при себе специальные палки. Участников наградят отдельной номинацией «Лучшая техника».

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте и подготовить справку-допуск. Каждый спортсмен на финише получит памятную медаль.

Как писали Юга.ру, сборная России по футболу 15 ноября сыграет с командой Брунея на стадионе ФК «Краснодар». Матч должен был пройти в Сочи на арене «Фишт», однако из-за плохого состояния газона игру перенесли в другой город. 

Курорты и туризм Общественный транспорт Сочи Спорт Транспорт

Новости

Пробки 9 баллов. В Краснодаре заторы сохраняются третий день подряд из-за поисков преступника
В центре Сочи на 9 дней ограничат автомобильное движение для проведения забегов
В Краснодарском крае восьмилетний Матвей Коркин нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?
Культовые «Жестокие игры» станут сериалом. Появился первый трейлер
Краснодарцев приглашают обсудить творчество Лермонтова и Гете
В Японском саду Краснодара в конце октября зацвели весенние ирисы

Лента новостей

«Вы что, издеваетесь?»
Вчера, 17:25
«Вы что, издеваетесь?»
Почему краснодарцы протестуют против нового генплана: главные претензии к содержанию и обсуждению проекта
В Краснодаре с утра образовались 7-балльные пробки
Вчера, 10:29
В Краснодаре с утра образовались 7-балльные пробки
Полиция досматривает машины на выездах из города
Сборная России по футболу проведет матч на стадионе ФК «Краснодар» впервые после 2017 года
24 октября, 18:30
Сборная России по футболу проведет матч на стадионе ФК «Краснодар» впервые после 2017 года

Реклама на сайте