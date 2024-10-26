В центре Сочи на 9 дней ограничат автомобильное движение для проведения забегов
Для проведения «Сочи марафона» в центре города ограничат движение транспорта
Администрация Сочи анонсировала на 2 и 3 ноября традиционный легкоатлетический марафон. Его проведут в городе уже в седьмой раз. Тысячи спортсменов со всей России пробегут свои дистанции по улицам курорта.
В дни забегов изменится схема движения транспорта в Центральном и Хостинском районах. Так, с 06:00 27 октября до 06:00 4 ноября будет ограничено движение машин на площади у здания Зимнего театра. Проехать от улицы Театральной до Черноморской можно будет между зданием театра и сквером «Фитофантазия».
2 ноября с 14:00 до 17:00 движение ограничат на отрезке от улицы Театральной, 2 до Орджоникидзе и от Орджоникидзе, 27 до пересечения с Соколова.
3 ноября с 04:00 до 13:00 ограничения коснутся улиц Театральной, Оржоникидзе, Москвина, Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортного проспекта, Егорова, Виноградной и Горького.
Участники спортивного события могут выбрать одну из дистанций: 42 км, 21, 10 км, 5 км, 1 км и детский забег (400, 800 и 1200 метров).
Впервые будет представлена дисциплина «северная ходьба» (её еще называют скандинавской, финской или нордической). Спортсменам необходимо иметь при себе специальные палки. Участников наградят отдельной номинацией «Лучшая техника».
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте и подготовить справку-допуск. Каждый спортсмен на финише получит памятную медаль.