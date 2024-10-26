В центре Сочи на 9 дней ограничат автомобильное движение для проведения забегов

Администрация Сочи анонсировала на 2 и 3 ноября традиционный легкоатлетический марафон. Его проведут в городе уже в седьмой раз. Тысячи спортсменов со всей России пробегут свои дистанции по улицам курорта.

В дни забегов изменится схема движения транспорта в Центральном и Хостинском районах. Так, с 06:00 27 октября до 06:00 4 ноября будет ограничено движение машин на площади у здания Зимнего театра. Проехать от улицы Театральной до Черноморской можно будет между зданием театра и сквером «Фитофантазия».

2 ноября с 14:00 до 17:00 движение ограничат на отрезке от улицы Театральной, 2 до Орджоникидзе и от Орджоникидзе, 27 до пересечения с Соколова.