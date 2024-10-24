В горах Сочи прошел фестиваль школьных агропарков

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» поддержал экологические инициативы сочинских школьников

24 октября пресс-служба «Роза Хутор» сообщила, что сейчас агропарки открыты в 40 образовательных учреждениях Сочи. На осеннем фестивале участники продемонстрировали свои достижения.

Он был приурочен к 70-летию основания эколого-биологического центра имени Соколова и пятилетию городского образовательного проекта «Школьный агропарк».

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По словам руководителя эколого-биологического центра Елены Мальц, сегодня в аквапарках Сочи высадили более 400 плодовых деревьев и кустарников, множество декоративных культур, оборудовали теплицы, системы полива, ландшафтные уголки, установили декоративные элементы. За пять лет реализации проекта провели испытания 70 сортов овощных культур. 25 работ школьников победили в краевых и всероссийских конкурсах.

«Реализация проекта школьных агропарков стала возможна, в том числе, благодаря помощи «Роза Хутор». Курорт с самого начала поддерживал и обеспечивал агропарки необходимой техникой. В партнерстве с «Роза Хутор» мы в течение трех лет реализуем совместную образовательную программу по знакомству подростков с профессиональными навыками экологического менеджера в туристской индустрии», — рассказала Елена Мальц.

На фестивале агропарков состоялась конкурсная выставка. На ней сочинские школьники представили плоды садовых и овощных культур, цветы, саженцы, заготовленные семена и другую продукцию, выращенную в учебных заведениях. Победителями стали гимназия № 44, школы № 44, № 77, № 92, детсады № 67, № 28, № 63. Они получили специальные призы от «Роза Хутор», а все остальные участники фестиваля — подарки.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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Детские сады Курорты и туризм Роза Хутор Сочи Фестивали Школьники Экология

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