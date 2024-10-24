Краснодарцев приглашают на читку и обсуждение пьесы «Тигр»
В краснодарской кофейне Booker 6 ноября пройдет читка пьесы «Тигр» (16+)
Краснодарский проект «Аврора читает» анонсировал на 6 ноября новое событие. Состоится читка пьесы «Тигр» Полины Коротыч.
Однажды в самой обыкновенной семье появился тигр. И вскоре также внезапно исчез. Авторка размышляет о том, что делать и как быть, если в доме завелся большой рыжий хищник.
Читайте также:
Проект «Аврора читает» создала театральный критик Вера Сердечная. Он знакомит всех желающих с современной драматургией. Читка — это самостоятельный жанр театрального процесса. Чтение пьесы по ролям — не постановка, а презентация текста.
Начало читки «Тигр» в 20:00 в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость 500 рублей. Подробности можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился еще один театр. В ноябре там состоится премьера спектакля «Контакт».