ГК ТОЧНО построит в Краснодаре еще один детский сад

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) начал строительство детсада. Новое дошкольное учреждение появится на территории ЖК «Первое место» в краснодарском микрорайоне Новознаменский

24 октября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила о строительстве нового детсада в Краснодаре площадью 2 190 кв. метров. Общая площадь проекта составит более 9 тыс. кв. метров.

Детсад появится в жилом районе «Первое место» и будет рассчитан на 240 мест. В трехэтажном здании предусмотрены помещения для десяти групп по 15-20 человек. Здесь запланированы физкультурный и музыкальный залы, класс для подготовки к школе, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Также будут работать изостудия, класс для изучения ПДД и лаборатория для научных опытов.  

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На прилегающей территории установят десять теневых навесов с игровыми зонами и обустроят площадки для спорта и активных игр. 

Строительство дошкольного учреждения девелопер планирует завершить в сентябре 2025 года — до сдачи первых литеров ЖК.

Всего на территории жилого комплекса «Первое место» ГК ТОЧНО хотят возвести пять детских садов на 1490 человек. Также здесь появятся школа на 1700 мест с 25-метровым крытым бассейном и две поликлиники — детская и взрослая.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, что ЖК «Первое место» является самым большим проектом в портфеле ГК ТОЧНО, который реализуют по механизмам КРТ. На площади 71 га девелопер возведет 31 дом от 8 до 18 этажей, благоустроит придомовую территорию и создаст множество рекреационных зон. Проект также предусматривает пешеходный бульвар протяженностью 1,5 км, детские и спортивные площадки, мангальные зоны и локации для отдыха. 

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО вышла в лидеры по объемам строительства на Черноморском побережье.

Благоустройство ГК ТОЧНО Детские сады Инфраструктура Краснодар Строительство

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