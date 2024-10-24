ГК ТОЧНО построит в Краснодаре еще один детский сад

Детсад появится в жилом районе «Первое место» и будет рассчитан на 240 мест. В трехэтажном здании предусмотрены помещения для десяти групп по 15-20 человек. Здесь запланированы физкультурный и музыкальный залы, класс для подготовки к школе, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Также будут работать изостудия, класс для изучения ПДД и лаборатория для научных опытов.

На прилегающей территории установят десять теневых навесов с игровыми зонами и обустроят площадки для спорта и активных игр.



Строительство дошкольного учреждения девелопер планирует завершить в сентябре 2025 года — до сдачи первых литеров ЖК.

Всего на территории жилого комплекса «Первое место» ГК ТОЧНО хотят возвести пять детских садов на 1490 человек. Также здесь появятся школа на 1700 мест с 25-метровым крытым бассейном и две поликлиники — детская и взрослая.