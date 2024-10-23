Мэрия Краснодара рассказала, когда завершится сезон фонтанов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 5 ноября выключат городские фонтаны. Они уйдут на профилактику

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что городские фонтаны завершат работу в 23:00 4 ноября. С 5 ноября специалисты будут проводить профилактические работы для дальнейшей консервации оборудования.

Напомним, что в этом году в Краснодаре сезон фонтанов стартовал 26 апреля.

В Краснодаре улицу Красную перекроют для установки иллюминации:

Фонтанные комплексы отключат по адресам: 

  • на Главной городской площади (перед Драмтеатром, улица Красная, 122);
  • на Казачьей площади (улица Красная, 3);
  • перед кинотеатром «Аврора» (улица Красная, 169/10);
  • в сквере имени маршала Жукова (улица Красная, 25);
  • на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
  • напротив Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
  • в сквере «Дружба народов» (улица Орджоникидзе, 24);
  • в парке «Чистяковская Роща» (улица Колхозная, 86)
  • в парке «Городской Сад» (улица Постовая, 34);
  • в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146).
  • в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • в сквере имени Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175).

Как писали Юга.ру, до 25 октября краснодарцы могут лично ознакомиться с экспозициями нового генплана по 35 адресам. 

Город Краснодар фонтаны

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