Мэрия Краснодара рассказала, когда завершится сезон фонтанов
В Краснодаре 5 ноября выключат городские фонтаны. Они уйдут на профилактику
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что городские фонтаны завершат работу в 23:00 4 ноября. С 5 ноября специалисты будут проводить профилактические работы для дальнейшей консервации оборудования.
Напомним, что в этом году в Краснодаре сезон фонтанов стартовал 26 апреля.
В Краснодаре улицу Красную перекроют для установки иллюминации:
Фонтанные комплексы отключат по адресам:
- на Главной городской площади (перед Драмтеатром, улица Красная, 122);
- на Казачьей площади (улица Красная, 3);
- перед кинотеатром «Аврора» (улица Красная, 169/10);
- в сквере имени маршала Жукова (улица Красная, 25);
- на пересечении улиц Красной и Гимназической и перед Домом книги;
- напротив Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
- в сквере «Дружба народов» (улица Орджоникидзе, 24);
- в парке «Чистяковская Роща» (улица Колхозная, 86)
- в парке «Городской Сад» (улица Постовая, 34);
- в парке 30-летия Победы (улица Береговая, 146).
- в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
- на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- в сквере имени Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175).
Как писали Юга.ру, до 25 октября краснодарцы могут лично ознакомиться с экспозициями нового генплана по 35 адресам.
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