Мэрия Краснодара рассказала, когда завершится сезон фонтанов

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что городские фонтаны завершат работу в 23:00 4 ноября. С 5 ноября специалисты будут проводить профилактические работы для дальнейшей консервации оборудования.



Напомним, что в этом году в Краснодаре сезон фонтанов стартовал 26 апреля.