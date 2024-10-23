В Новороссийск доставили передвижную котельную
В Новороссийске в ближайшие дни будут устанавливать блочно-модульную котельную на улице Плавневой
22 октября администрация Новороссийска сообщила, что в город доставили модульную котельную. Её собирали на заводе в другом регионе, а потом везли в Краснодарский край.
Котельная должна обеспечить теплом и горячей водой около 2 тыс. жителей, в том числе административные и соцобъекты. Речь о библиотеке имени Крупской, опорном пункте Восточного района, филиале ДМШ № 1, детском саду № 25, многоквартирных жилых домах по улицам Маркова, Мефодиевской и Пожарского.
Котельную-путешественницу установят на улице Плавневой. Рабочие уже подвели сети электро-, газо- и водоснабжения, сделали фундамент и закрепили накопительные ёмкости. В ближайшее время объект начнут устанавливать.
Котельную планируют запустить в первых числах декабря.
Напомним, отопительный сезон в Новороссийсе задерживается. Ростехнадзор указал на ряд проблем, которые к 15 ноября должны полностью устранить.
22 сентября тепло дали только в 183 жилых дома, 9 школ, 20 детских садов, 5 медицинских учреждений.
Как писали Юга.ру, жители Краснодара массово жалуются на отсутствие тепла в домах. При этом отопительный сезон в городе стартовал 15 октября.