В Новороссийск доставили передвижную котельную

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации Новороссийска
    © Скриншот с сайта администрации Новороссийска

В Новороссийске в ближайшие дни будут устанавливать блочно-модульную котельную на улице Плавневой

22 октября администрация Новороссийска сообщила, что в город доставили модульную котельную. Её собирали на заводе в другом регионе, а потом везли в Краснодарский край.

Котельная должна обеспечить теплом и горячей водой около 2 тыс. жителей, в том числе административные и соцобъекты. Речь о библиотеке имени Крупской, опорном пункте Восточного района, филиале ДМШ № 1, детском саду № 25, многоквартирных жилых домах по улицам Маркова, Мефодиевской и Пожарского.

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Котельную-путешественницу установят на улице Плавневой. Рабочие уже подвели сети электро-, газо- и водоснабжения, сделали фундамент и закрепили накопительные ёмкости. В ближайшее время объект начнут устанавливать.

Котельную планируют запустить в первых числах декабря. 

Напомним, отопительный сезон в Новороссийсе задерживается. Ростехнадзор указал на ряд проблем, которые к 15 ноября должны полностью устранить.

22 сентября тепло дали только в 183 жилых дома, 9 школ, 20 детских садов, 5 медицинских учреждений.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара массово жалуются на отсутствие тепла в домах. При этом отопительный сезон в городе стартовал 15 октября.

Благоустройство ЖКХ Новороссийск Отопительный сезон

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