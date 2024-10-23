В Новороссийск доставили передвижную котельную

В Новороссийске в ближайшие дни будут устанавливать блочно-модульную котельную на улице Плавневой

22 октября администрация Новороссийска сообщила, что в город доставили модульную котельную. Её собирали на заводе в другом регионе, а потом везли в Краснодарский край.

Котельная должна обеспечить теплом и горячей водой около 2 тыс. жителей, в том числе административные и соцобъекты. Речь о библиотеке имени Крупской, опорном пункте Восточного района, филиале ДМШ № 1, детском саду № 25, многоквартирных жилых домах по улицам Маркова, Мефодиевской и Пожарского.