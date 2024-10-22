«Доход» банка Уралсиб вошел в топ-5 выгодных вкладов на год

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал Банки.ру включил вклад «Доход» банка Уралсиб в пятерку самых выгодных вкладов в рублях на год

Аналитики сравнили вклады с минимальной суммой открытия до 500 000 рублей. Рейтинг составили из предложений 30 крупнейших банков на Банки.ру (на 11 октября 2024 года). 

При сравнении вкладов эксперты портала в первую очередь учитывали:

  • процентную ставку (номинальную и эффективную);
  • дополнительные опции (пополнение, частичное снятие);
  • порядок выплаты процентов;
  • возможность увеличения процентной ставки;
  • условия досрочного расторжения. 

Если банк предлагает на выбор опции капитализации или ежемесячной выплаты процентов, при составлении рейтинга учитывали процентную ставку с капитализацией. 

Сочи, Краснодар и Геленджик попали в топ городов юга России для инвестиций в курортную недвижимость:

11 октября Уралсиб повысил проценты по всей линейке рублевых вкладов «Доход» до 18,50 — 22,01% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней

При размещении на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей включительно на 181 день новые клиенты могут получить 20,50% годовых* с учетом капитализации.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

* Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб либо у которого есть счет в банке, отрытый не дольше 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартным тарифам банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке.

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