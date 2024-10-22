ГК ТОЧНО стала партнером форума недвижимости в Москве

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал официальным партнером форума ведущих девелоперов, риелторов и экспертов российского рынка недвижимости, организованного «Самолет Плюс»

Мероприятие собрало в Москве более 1,5 тысяч человек — экспертов строительной отрасли из 46 регионов России, объединеных франшизой «Самолет Плюс». Форум проходит четвертый год подряд и представляет собой площадку для обмена опытом в девелопменте: инновациях в строительстве, продажах, управлении и брендинге.

Руководители отделов продаж жилых комплексов «Барса» и «Светский Лес» ГК ТОЧНО Паруйр Варданян и Алена Склярова выступили в деловом блоке форума с темой «Устойчивое партнерство: стратегии для долгосрочных отношений и сохранения ценностей».

Эксперты презентовали ценности девелопера, подходы ГК ТОЧНО к своим продуктам, работе с клиентами и коммуникации с партнёрами.

Паруйр Варданян рассказал об успешном опыте строительства и продаж жилой недвижимости у моря. В сентябре 2024 года ГК ТОЧНО вышла в лидеры по объемам строительства на Черноморском побережье России: в портфеле девелопера семь жилых комплексов в Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Ялте. Их общая площадь — более 1 млн кв. метров.

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Специалисты ТОЧНО поделились и работой с агентами недвижимости через платформу ITRIELT. На выступления Алена Склярова провела обучающий тренинг для участников по сопровождению сделок — от подбора объекта по локации, плотности застройки и площади до расчета ипотеки с первоначальным взносом.

На двухдневном форуме специалисты отдела по работе с партнерами ГК ТОЧНО провели переговоры с агентами недвижимости из представленных на форуме 46 регионов. В итоге эксперты девелопера и представители франшизы «Самолет Плюс» запланировали онлайн-встречи в Москве, Калининграде, Новосибирске и Красноярске. Застройщик наладил надежные связи и с федеральными агентами — с новыми проектами ГК ТОЧНО выходит в Татарстан и Ростовскую область.

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Команда девелопера собрала клуб заинтересованных партнёров и клиентов. По окончании форума эксперты ГК ТОЧНО посетили отдел продаж «Самолет Плюс», где презентовали работу и проекты, которые застройщик реализует на Черноморском побережье. Результатом партнёрства лидеров в сфере девелопмента станут регулярные онлайн-презентации специалистов ТОЧНО для офисов «Самолет Плюс» по всей стране.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО