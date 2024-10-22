В Краснодаре улицу Красную перекроют для установки иллюминации. Когда и какие участки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре перед Новым годом установят световые конструкции. В связи с этим перекроют восемь участков улицы Красной

21 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова планируют установить световые конструкции.

Специалисты начнут работы в ближайшее время и завершат до начала декабря.

В Краснодаре можно лично ознакомиться с новым генпланом:

Какие улицы будут поэтапно перекрывать:

  • Буденного — Калинина;
  • Калинина — Володи Головатого;
  • Володи Головатого — Северная;
  • Северная — Хакурате;
  • Хакурате — Свято-Екатерининский фонтан;
  • Свято-Екатерининский фонтан на перекрестке с Бабушкина;
  • Бабушкина — Одесская;
  • Одесская — Гаврилова.

Там установят предупреждающие знаки. Власти просят жителей обходить огороженные участки по тротуарам вдоль улицы Красной.

В мэрии не разглашают имя инвестора, который установит новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством займется компания Сергея Галицкого.

Как писали Юга.ру, компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева.

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