В Краснодаре улицу Красную перекроют для установки иллюминации. Когда и какие участки

В Краснодаре перед Новым годом установят световые конструкции. В связи с этим перекроют восемь участков улицы Красной

21 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова планируют установить световые конструкции.



Специалисты начнут работы в ближайшее время и завершат до начала декабря.

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Какие улицы будут поэтапно перекрывать: Буденного — Калинина;

Калинина — Володи Головатого;

Володи Головатого — Северная;

Северная — Хакурате;

Хакурате — Свято-Екатерининский фонтан;

Свято-Екатерининский фонтан на перекрестке с Бабушкина;

Бабушкина — Одесская;

Одесская — Гаврилова. Там установят предупреждающие знаки. Власти просят жителей обходить огороженные участки по тротуарам вдоль улицы Красной. В мэрии не разглашают имя инвестора, который установит новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством займется компания Сергея Галицкого.