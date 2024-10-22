В Краснодаре улицу Красную перекроют для установки иллюминации. Когда и какие участки
В Краснодаре перед Новым годом установят световые конструкции. В связи с этим перекроют восемь участков улицы Красной
21 октября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на Александровском бульваре — участке улицы Красной от Буденного до Гаврилова планируют установить световые конструкции.
Специалисты начнут работы в ближайшее время и завершат до начала декабря.
В Краснодаре можно лично ознакомиться с новым генпланом:
Какие улицы будут поэтапно перекрывать:
- Буденного — Калинина;
- Калинина — Володи Головатого;
- Володи Головатого — Северная;
- Северная — Хакурате;
- Хакурате — Свято-Екатерининский фонтан;
- Свято-Екатерининский фонтан на перекрестке с Бабушкина;
- Бабушкина — Одесская;
- Одесская — Гаврилова.
Там установят предупреждающие знаки. Власти просят жителей обходить огороженные участки по тротуарам вдоль улицы Красной.
В мэрии не разглашают имя инвестора, который установит новогоднюю иллюминацию. Однако ранее СМИ сообщали, что благоустройством займется компания Сергея Галицкого.
Как писали Юга.ру, компания Галицкого при благоустройстве кинотеатра «Аврора» в Краснодаре высадит 253 дерева.