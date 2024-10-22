В Ростове-на-Дону запустили Центр финансовой грамотности

17 октября в Ростове-на-Дону заработал Центр финансовой грамотности крупнейшего российского банка

В Центре эксперты Сбера помогут местным жителям разобраться в управлении собственными финансами, инвестициями и узнать больше о кибербезопасности.

Профильные специалисты банка будут проводить лекции и интерактивы как на собственной площадке, так и на площадках донских компаний, ассоциаций, фондов, университетов и других учреждений. Слушателями станут жители Ростова и области разных возрастов: от школьников до пенсионеров.

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В первой лекции участвовали студенты экономического факультета и факультета управления Южного федерального университета (ЮФУ). «Многие из них уже пытались инвестировать или интересовались тем, как это сделать, некоторые имеют депозиты, кто-то открыл кредитную карту и разбирается в том, как с помощью неё экономить или получать дополнительные преимущества. Центр финансовой грамотности позволит имполучить ещё больше полезной информации и стать материально независимыми быстрее», — объяснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

После лекции участникам показали, как работает главный офис Сбербанка на юге и Северном Кавказе. Следующая лекция для студентов от руководителей банка пройдёт на площадке ЮФУ.