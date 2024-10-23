Краснодарцев приглашают на лекцию о романе «Дон Кихот»

Это произведение считается одной из самых больших загадок в мировой литературе. Задуманный как пародия на жанр рыцарского романа, «Дон Кихот» стал одним из самых популярных произведений.

«В «Дон Кихоте» впервые в мировой литературе выписаны два равноправных героя. Дон Кихот и Санчо Панса — это не только комический дуэт, знакомый с детства, но и пример органичного взаимодействия двух разнонаправленных начал, выливающегося в подлинную дружбу», — считают в Vita Nuova.

По сюжету обедневший дворянин Алонсо Кехана, сойдя с ума от рыцарских романов, решает стать странствующим воином. Он берёт себе новое имя и постоянно попадает в нелепые приключения.

Начало лекции в 19:00. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, 5 этаж, кабинет 52. Стоимость 600 рублей (100 из которых пойдут в пользу книжного «Чарли»). Узнать подробности можно у организаторов.