Краснодарцев приглашают на лекцию о романе «Дон Кихот»

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, Freepik.com
    © Фото wirestock, Freepik.com

В Краснодаре 27 октября Вера Ткаченко прочитает лекцию о знаменитом произведении Сервантеса (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 октября лекцию Веры Ткаченко о романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».

Это произведение считается одной из самых больших загадок в мировой литературе. Задуманный как пародия на жанр рыцарского романа, «Дон Кихот» стал одним из самых популярных произведений.

Как считают организаторы, все творения Толстого, Достоевского, Флобера, Стендаля, Мелвилла — родственники «Дон Кихота».

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«В «Дон Кихоте» впервые в мировой литературе выписаны два равноправных героя. Дон Кихот и Санчо Панса — это не только комический дуэт, знакомый с детства, но и пример органичного взаимодействия двух разнонаправленных начал, выливающегося в подлинную дружбу», — считают в Vita Nuova.

По сюжету обедневший дворянин Алонсо Кехана, сойдя с ума от рыцарских романов, решает стать странствующим воином. Он берёт себе новое имя и постоянно попадает в нелепые приключения.

Начало лекции в 19:00. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, 5 этаж, кабинет 52. Стоимость 600 рублей (100 из которых пойдут в пользу книжного «Чарли»). Узнать подробности можно у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 29 октября пройдет лекция, посвященная культовому месту начала XX века — кабаре «Бродячая собака».

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