В Краснодаре пройдет лекция, посвященная культовому месту начала XX века — кабаре «Бродячая собака»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре редактор Алена Буркова проведет 29 октября первую встречу из цикла «Связи» (18+)

Краснодарский центр «Пятница» анонсировал на 29 октября первую лекцию из цикла «Связи».

Редактор книг, автор и ведущая вечеров фрирайтинга, исторический энтузиаст Алена Буркова расскажет о культовом месте начала XX века — кабаре «Бродячая собака». Его посещали Ахматова, Гумилёв, Судейкины, Мандельштам, Карсавина, Маяковский, Бальмонт и многие другие.

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Программа:

  • история здания;
  • откуда такое название;
  • кто был у истоков;
  • в каких произведениях можно найти отсылки к «Собаке»;
  • кто такие «фармацевты»;
  • что такое «свиная книга»;
  • почему это место стало культовым в истории Серебряного века.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности можно у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский читательский клуб «Между строк» анонсировал на 26 октября встречу, посвященную Владимиру Маяковскому.

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