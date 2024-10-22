В Краснодаре пройдет лекция, посвященная культовому месту начала XX века — кабаре «Бродячая собака»

В Краснодаре редактор Алена Буркова проведет 29 октября первую встречу из цикла «Связи» (18+)

Краснодарский центр «Пятница» анонсировал на 29 октября первую лекцию из цикла «Связи».

Редактор книг, автор и ведущая вечеров фрирайтинга, исторический энтузиаст Алена Буркова расскажет о культовом месте начала XX века — кабаре «Бродячая собака». Его посещали Ахматова, Гумилёв, Судейкины, Мандельштам, Карсавина, Маяковский, Бальмонт и многие другие.