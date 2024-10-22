В Краснодаре пройдет лекция, посвященная культовому месту начала XX века — кабаре «Бродячая собака»
В Краснодаре редактор Алена Буркова проведет 29 октября первую встречу из цикла «Связи» (18+)
Краснодарский центр «Пятница» анонсировал на 29 октября первую лекцию из цикла «Связи».
Редактор книг, автор и ведущая вечеров фрирайтинга, исторический энтузиаст Алена Буркова расскажет о культовом месте начала XX века — кабаре «Бродячая собака». Его посещали Ахматова, Гумилёв, Судейкины, Мандельштам, Карсавина, Маяковский, Бальмонт и многие другие.
Программа:
- история здания;
- откуда такое название;
- кто был у истоков;
- в каких произведениях можно найти отсылки к «Собаке»;
- кто такие «фармацевты»;
- что такое «свиная книга»;
- почему это место стало культовым в истории Серебряного века.
Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности можно у организаторов.
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