В Краснодаре покажут спектакль «Тысяча белых женщин»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 26-27 октября состоится выпускной спектакль актерской лаборатории Анастасии Радул «Тысяча белых женщин» по мотивам одноимëнного романа Джима Фергюса (18+)

Центр психологии и творчества «Люди-игры» анонсировал на 26-27 октября показы постановки «Тысяча белых женщин». Это выпускной спектакль актерской лаборатории Анастасии Радул.

В основе сценария лежит одноименный роман американского писателя Джима Фергюса. Произведение основано на реальных событиях. Повествование идет от первого лица, главной героини Мэй Додд. Девушка из богатой чикагской семьи влюбляется в беглого раба-афроамериканца, рожает ему двоих детей и лишается всего. Родители строго осуждают её выбор и помещают дочь в психбольницу.

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«Темы геноцида и массового неравенства не основные в спектакле, больший упор мы делали на тему свободы, поэтому и жанр подачи материала тоже необычен и, думаю, заинтригует и оживит любого зрителя. Несмотря на тяжесть сюжета, в спектакле много юмора, музыки, песен и танцев», — рассказали организаторы.

Начало показов в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билета 1000 рублей. Узнать подробности можно у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарские Молодежный театр и творческое объединение «Премьера» анонсировали на 2 и 3 ноября совместный проект. Зрителям покажут спектакль «Записки сумасшедшего» под живую музыку органа.

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В Краснодаре покажут спектакль «Тысяча белых женщин»
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