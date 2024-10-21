В Краснодаре покажут спектакль «Тысяча белых женщин»

В основе сценария лежит одноименный роман американского писателя Джима Фергюса. Произведение основано на реальных событиях. Повествование идет от первого лица, главной героини Мэй Додд. Девушка из богатой чикагской семьи влюбляется в беглого раба-афроамериканца, рожает ему двоих детей и лишается всего. Родители строго осуждают её выбор и помещают дочь в психбольницу.

Центр психологии и творчества «Люди-игры» анонсировал на 26-27 октября показы постановки «Тысяча белых женщин». Это выпускной спектакль актерской лаборатории Анастасии Радул.

«Темы геноцида и массового неравенства не основные в спектакле, больший упор мы делали на тему свободы, поэтому и жанр подачи материала тоже необычен и, думаю, заинтригует и оживит любого зрителя. Несмотря на тяжесть сюжета, в спектакле много юмора, музыки, песен и танцев», — рассказали организаторы.

Начало показов в 18:00 по адресу улица Красноармейская, 45. Стоимость билета 1000 рублей. Узнать подробности можно у организаторов.