Дачники Краснодарского края стали чаще пользоваться лайфхаками из интернета — аналитики

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным аналитиков МегаФона, в завершившемся дачном сезоне дата‑трафик на территории садоводческих товариществ региона вырос на 31% год к году

Согласно обезличенным данным с базовых станций оператора, чаще всего на участках смотрели видео (более трети всех данных). Кубанские дачники активно обращались к онлайн‑ресурсам за советами по уходу за растениями и обустройству своих участков: за год интерес к сайтам с рекомендациями экспертов по выращиванию урожая и полезными лайфхаками о загородной жизни увеличился на 24%.

Чаще местные огородники узнавали секреты посадок на ресурсе ogorod.ru, платформе клуба любителей отдыха на природе 7dach.ru и в блоге садовода garshinka.ru. Пик использования таких инструментов зафиксировали в середине лета. Самый активный месяц — июль, время сбора первого урожая и борьбы с вредителями.

С миндалем, маком и даже с сосисками:

«Доступ к скоростному мобильному интернету действительно важен для тех, кто предпочитает проводить тёплое время года на дачах, часто работая удалённо. При этом трафик в садовых товариществах увеличивается быстрее, чем в городе. Чтобы справиться с растущей нагрузкой и обеспечить сигналом новые территории, мы запускаем дополнительные базовые станции. Несмотря на окончание огородного сезона, инженеры продолжают работы по строительству объектов связи, чтобы заранее подготовиться к следующему периоду. Только в этом году новая инфраструктура появилась в самых больших районах по численности населения: Динском, Крымском, Ейском, Славянском, Туапсинском, Темрюкском, Северском, Мостовском и других», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

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