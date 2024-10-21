Дачники Краснодарского края стали чаще пользоваться лайфхаками из интернета — аналитики

По данным аналитиков МегаФона, в завершившемся дачном сезоне дата‑трафик на территории садоводческих товариществ региона вырос на 31% год к году

Согласно обезличенным данным с базовых станций оператора, чаще всего на участках смотрели видео (более трети всех данных). Кубанские дачники активно обращались к онлайн‑ресурсам за советами по уходу за растениями и обустройству своих участков: за год интерес к сайтам с рекомендациями экспертов по выращиванию урожая и полезными лайфхаками о загородной жизни увеличился на 24%.

Чаще местные огородники узнавали секреты посадок на ресурсе ogorod.ru, платформе клуба любителей отдыха на природе 7dach.ru и в блоге садовода garshinka.ru. Пик использования таких инструментов зафиксировали в середине лета. Самый активный месяц — июль, время сбора первого урожая и борьбы с вредителями.

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