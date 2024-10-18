Никита Михалков снимет фильм о кубанских казаках? В Усть-Лабинске прошла творческая встреча с режиссером

В Усть-Лабинске прошла творческая встреча с Никитой Михалковым. Режиссёр поговорил с жителями города о важности сохранения казачьей культуры, предложил преподавать балачку в местных школах и признался, что готов снять кино на Кубани

Встреча с режиссером, оранизованная Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело», началась с просмотра серии документального фильма Михалкова «Русские без России» о жизни и судьбе казаков в эмиграции после Гражданской войны. Лейтмотивом серии стали стихи донского казака и поэта Николая Туроверова. «Казачество — это образ жизни и мыслей, это служение и высочайшая культура взаимоотношений: простых, серьёзных, иногда жёстких, но всегда честных. Кроме того, казаки всегда были глубоко верующими людьми, за что их и истребляли. Купить казака было невозможно, напугать — трудно, а заставить — опасно», — сказал Никита Михалков.

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На вопрос, собирается ли Михалков снимать кино на Кубани, режиссёр ответил так: «Для того, чтобы снимать реально и правильно про историю казачества, про сегодняшнюю жизнь здесь, нужно быть в материале, а материал может быть только изнутри. Иначе это будут туристические записки, ощущения. Дайте материал, будем думать». Материал тут же нашёлся — присутствовавший на встрече Атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов предложил снять фильм про сотника Василия Гамалия. Во время Первой мировой войны сотня кубанских казаков под командованием Гамалия совершила дерзкий рейд по турецким тылам, выйдя к английским войскам в Месопотамии.

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Никита Михалков часто бывает в Усть-Лабинске, поэтому со знанием дела отвечал на вопросы о развитии города. В этот раз самое сильное впечатление на него произвёл Первый университетский лицей, открытый в 2022 году: «Лицей — это абсолютно уникальный, космический город науки. Такие должны быть по всей стране. Время, когда в Москву ездили из Тулы за колбасой, прошло. Очень важно, чтобы люди, которые родились, выросли и выучились здесь, хотели и могли оставаться тут, могли работать дальше. Олег Дерипаска делает очень важное дело, когда вкладывает в свою землю, в свой край».

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Важной темой беседы стало сохранение самобытной культуры Кубани: «Если думать, что ждёт Усть-Лабинск дальше, то, наверное, это должна быть агломерация со своей уникальной научной, культурной и образовательной базой. Очень важная вещь — умение сохранять своё. Принимать гостей, но не терять собственную культуру и традиции, объяснять и показывать, в чём их ценность. Это очень тонкая штука», — пояснил Никита Михалков.

Обсудили и возрождение местного диалекта — балачки, на которой раньше говорили все жители Кубани. «У местного диалекта есть своя история, культура, традиция, температура. И это замечательно. Я бы просто ввёл уроки местного языка в школе», — предложил Михалков. А на вопрос молодёжи про секрет успеха режиссёр вспомнил совет, который дали ему родители: «Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже тебя, их намного больше».

Никита Михалков также поговорил с гостями о своих фильмах «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Очи чёрные» и «Урга: Территория любви». Встреча длилась больше трёх часов, и в конце вечера режиссёр поблагодарил зрителей: «Мне очень приятно, что вы относитесь ко мне не как к артисту, который рассказывает байки и развлекает. Мне дорого ваше отношение ко мне как к собеседнику. И я вам за это очень благодарен».

При поддержке Олега Дерипаска гастроли Никиты Михалкова уже проходили в Иркутске и Красноярске, а в 2022 году режиссёр участвовал в фестивале казачьей культуры «Александровская крепость», который ежегодно проходит в Усть-Лабинске.

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»