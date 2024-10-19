Шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо завершает сезон. Когда пройдут финальные показы

Шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо с 28 октября уходит на каникулы

Финальные показы состоятся 19, 20, 25, 26 и 27 октября в 20:00. Посмотреть светозвуковое шоу можно бесплатно.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» сообщил , что с 28 октября шоу фонтанов уходит на каникулы до весны.

Фонтан расположен в акватории озера Абрау. Каждый год программа обновляется и дополняется спецэффектами. Разработали систему итальянские специалисты.

Представление состоит из танцующих струй воды длиной до 70 метров, лазерного шоу, полотна из брызг, на котором транслируются визуальные образы, музыкальных композиций — от классических произведений Арама Хачатуряна до группы «Тату», а также рассказа о развитии производства игристого вина в Абрау-Дюрсо.

Напомним, в 2024 году новый сезон шоу фонтанов должны были открыть на майские праздники. Но старт отложили на конец месяца из-за нехватки одной импортной детали.