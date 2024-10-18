Первые снеговики и сугробы. В Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии пошел снег
Туристы в регионах юга России поделились снежными фотографиями и видео
18 октября в горах Адыгеи выпал первый снег. Снежный покров лег на плато Лаго-Наки, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Очевидцы опубликовали кадры с трассы.
В горах Сочи второй раз за осень выпал снег:
Снег продолжил засыпать и горы Сочи. В четверг, 17 октября, снежные кадры опубликовал курорт «Красная Поляна», день спустя «Роза Хутор» поделился фотографиями снежных вершин и сообщил, что температура воздуха составляет -3 °С.
Напомним, первый снег в Красной Поляне этой осенью выпал еще 21 сентября.
Телеграм-канал «Сочи сейчас» опубликовал кадры с веб-камер — утром по снежным вершинам гуляли серны.
А на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии туристы слепили первых снеговиков. Отдыхающие поделились фотографиями с видом на заснеженные горы.
Утром 18 октября снег также заметили на российско-абхазской границе. На дороге и крыше возле КПП «Псоу» образовался тонкий снежный покров.
Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, когда в Краснодаре выпадет первый снег.