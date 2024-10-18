Первые снеговики и сугробы. В Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии пошел снег

Абхазия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Курорт Архыз» https://t.me/resortarkhyz/3733
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «Курорт Архыз» https://t.me/resortarkhyz/3733

Туристы в регионах юга России поделились снежными фотографиями и видео

18 октября в горах Адыгеи выпал первый снег. Снежный покров лег на плато Лаго-Наки, расположенное на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Очевидцы опубликовали кадры с трассы.

В горах Сочи второй раз за осень выпал снег:

Снег продолжил засыпать и горы Сочи. В четверг, 17 октября, снежные кадры опубликовал курорт «Красная Поляна», день спустя «Роза Хутор» поделился фотографиями снежных вершин и сообщил, что температура воздуха составляет -3 °С.

Напомним, первый снег в Красной Поляне этой осенью выпал еще 21 сентября.

Телеграм-канал «Сочи сейчас» опубликовал кадры с веб-камер — утром по снежным вершинам гуляли серны.

А на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии туристы слепили первых снеговиков. Отдыхающие поделились фотографиями с видом на заснеженные горы.

Утром 18 октября снег также заметили на российско-абхазской границе. На дороге и крыше возле КПП «Псоу» образовался тонкий снежный покров.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, когда в Краснодаре выпадет первый снег.

Архыз Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

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