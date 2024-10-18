ГК ТОЧНО вышла в лидеры по объемам строительства на Черноморском побережье

18 октября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что, по данным единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2024 года большая часть возведенной на Черноморском побережье недвижимости пришлась на проекты застройщика. Общий портфель компании вырос до 1,5 млн кв. метров жилья. Сейчас на Черноморском побережье возводят более 8 млн кв. метров жилья — около 1,1 тыс. домов. ГК ТОЧНО строит 14 ЖК, акцентируясь на реализации проектов по механизмам комплексного развития территории (КРТ).

«Мы решили, что больше не развиваемся в точечной застройке, реализуемся только по принципам КРТ. Новые участки, которые приобретаем, также соответствуют этому механизму. Мы формируем новые кластеры для комфортной жизни, где все полезные и досуговые объекты — в шаговой доступности. Это школы, детские сады и спортивные залы, парки, магазины, кафе, рестораны. Это прямой запрос современных жителей, которые будут делать выбор в пользу квартиры в развитом районе, со всей необходимой инфраструктурой, а также семейными парками и зелеными зонами», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.



На Черноморском побережье девелопер реализует семь проектов, три из которых уже сдали в эксплуатацию: в Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Ялте. Их общая площадь превышает 1 млн кв. метров.



Среди проектов: