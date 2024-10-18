ГК ТОЧНО вышла в лидеры по объемам строительства на Черноморском побережье
В сентябре 2024 года основной объем строительства жилья на Черноморском побережье пришелся на проекты ГК ТОЧНО (владелец Николай Амосов). Общий портфель компании вырос до 1,5 млн кв. метров недвижимости
18 октября пресс-служба ГК ТОЧНО сообщила, что, по данным единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2024 года большая часть возведенной на Черноморском побережье недвижимости пришлась на проекты застройщика. Общий портфель компании вырос до 1,5 млн кв. метров жилья.
Сейчас на Черноморском побережье возводят более 8 млн кв. метров жилья — около 1,1 тыс. домов. ГК ТОЧНО строит 14 ЖК, акцентируясь на реализации проектов по механизмам комплексного развития территории (КРТ).
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«Мы решили, что больше не развиваемся в точечной застройке, реализуемся только по принципам КРТ. Новые участки, которые приобретаем, также соответствуют этому механизму. Мы формируем новые кластеры для комфортной жизни, где все полезные и досуговые объекты — в шаговой доступности. Это школы, детские сады и спортивные залы, парки, магазины, кафе, рестораны. Это прямой запрос современных жителей, которые будут делать выбор в пользу квартиры в развитом районе, со всей необходимой инфраструктурой, а также семейными парками и зелеными зонами», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
На Черноморском побережье девелопер реализует семь проектов, три из которых уже сдали в эксплуатацию: в Сочи, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Ялте. Их общая площадь превышает 1 млн кв. метров.
Среди проектов:
- комплекс «Светский лес» в Сочи площадью 230 тыс. кв. метров;
- ЖК «Хозяин морей» в Анапе на 267 тыс. кв. метров (объем инвестиций в проект составит около 40 млрд рублей);
- комплекс «Барса» в Новороссийске с общей жилой площадью более 75 тыс. кв. метров и рассчитанным на 4 тыс. квартир.
Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО достроила жилой комплекс «Сказка Град» в Краснодаре.