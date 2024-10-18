Власти Геленджика выплатили 3 млн рублей за незаконную свалку и загрязнение почвы

В Геленджике экологический ущерб городу оценили в 3 млн рублей

18 октября Росприроднадзор сообщил, что инспекторы ведомства обнаружили в Геленджике незаконную свалку. Площадь захламленной территории составила более 300 кв. метров. В почву проникли загрязняющие вещества, пробы показали превышения норм по хрому, кальцию и натрию.

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Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 3 млн рублей. Суд обязал городскую администрацию возместить его в полном объеме. Власти Геленджика уже перечислили нужную сумму. Ранее жители Геленджика пожаловались, что в городе не вывозят отходы. В сети появились фотографии заваленных мусорок.