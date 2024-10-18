Власти Геленджика выплатили 3 млн рублей за незаконную свалку и загрязнение почвы
В Геленджике экологический ущерб городу оценили в 3 млн рублей
18 октября Росприроднадзор сообщил, что инспекторы ведомства обнаружили в Геленджике незаконную свалку.
Площадь захламленной территории составила более 300 кв. метров. В почву проникли загрязняющие вещества, пробы показали превышения норм по хрому, кальцию и натрию.
Росприроднадзор оценил экологический ущерб в 3 млн рублей. Суд обязал городскую администрацию возместить его в полном объеме. Власти Геленджика уже перечислили нужную сумму.
Ранее жители Геленджика пожаловались, что в городе не вывозят отходы. В сети появились фотографии заваленных мусорок.
Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе в море смыло мешки с галькой, покрытой нефтепродуктами. Ее собрали спецслужбы, чтобы ликвидировать последствия загрязнения.