В Краснодаре реставрируют доходный дом Акулова. Во время работ в здании обнаружили подземный тоннель

Краснодарский край

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  • Дом подрядчика Ф. Н. Акулова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дом подрядчика Ф. Н. Акулова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Реставраторы обнаружили в доме Акулова подземный тоннель и ранее неизвестные подвальные помещения

17 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице продолжают реставрировать доходный дом Филиппа Акулова, который находится на углу улиц Красной и Пушкина.

Специалисты отремонтируют гидроизоляцию, воссоздадут кирпичную кладку, штукатурное основание, элементы архитектурного декора, лестницы и двери. В здании обнаружили подземный тоннель и ранее неизвестные подвалы.

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Реставрация дома Акулова обойдется в 95,5 млн рублей. После завершения восстановительных работ в здании будет находиться департамент по делам казачества.

Трехэтажный дом Акулова на Красной, 6 построили по проекту архитектора Александра Козлова в 1911 году. В разные годы в здании располагались штаб Красной гвардии, военное управление Добровольческой армии и музей борьбы с большевизмом, сельскохозяйственный институт, адресное бюро, управление НКВД и общежития рабфака.

Во время Великой Отечественной войны дом сильно пострадал от бомб и пожара. В процессе восстановления здание перестроили. Последние годы там находился Арбитражный суд Краснодарского края. 

Сегодня дом Акулова имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на территории Всесвятского кладбища начали реставрировать часовни Богарсукова и Дмитриевскую. Здания конца XIX — начала XX веков являются памятниками архитектуры.

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В Краснодаре реставрируют доходный дом Акулова. Во время работ в здании обнаружили подземный тоннель
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