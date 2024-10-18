В Краснодаре реставрируют доходный дом Акулова. Во время работ в здании обнаружили подземный тоннель

Специалисты отремонтируют гидроизоляцию, воссоздадут кирпичную кладку, штукатурное основание, элементы архитектурного декора, лестницы и двери. В здании обнаружили подземный тоннель и ранее неизвестные подвалы.

17 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что в кубанской столице продолжают реставрировать доходный дом Филиппа Акулова, который находится на углу улиц Красной и Пушкина.

Реставрация дома Акулова обойдется в 95,5 млн рублей. После завершения восстановительных работ в здании будет находиться департамент по делам казачества.

Трехэтажный дом Акулова на Красной, 6 построили по проекту архитектора Александра Козлова в 1911 году. В разные годы в здании располагались штаб Красной гвардии, военное управление Добровольческой армии и музей борьбы с большевизмом, сельскохозяйственный институт, адресное бюро, управление НКВД и общежития рабфака.

Во время Великой Отечественной войны дом сильно пострадал от бомб и пожара. В процессе восстановления здание перестроили. Последние годы там находился Арбитражный суд Краснодарского края.

Сегодня дом Акулова имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.