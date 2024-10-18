Баста выступит на открытии ночного клуба в Краснодаре

Проект Gorilla Zippo эволюционировал из другого детища Басты — Bratia Stereo. В состав группы кроме Василия Вакуленко входит его бэк-эмси и саунд-продюсер Джей. Оба музыканта являются равноправными участниками дуэта.

Как рассказал Вакуленко, у него на ноге татуировка в виде гориллы. А Джея он считает огнем (зажигалкой). Получился «огненный зверь».

Вечеринка начнется в 23:00. Билеты от 7 тыс. рублей.

Краснодарцы высказались, что это очень дорого за концерт.

«Извините, а что у человечка с самомнением? Сначала никому не нужные напитки под брендом «By Баста» на полках «Магнита», потом билеты от 7 тыс. рублей», — написал один из пользователей.

Ранее компания ProConcert, которая занимается организацией и проведением торжеств в России, опубликовала информацию о гонорарах артистов. Так, выступление Басты обойдется в 10 млн рублей (цена не включает в себя бытовые и технические расходы).

Примечательно, что 18 и 19 в Краснодаре рэпер Баста даст концерты в СК «Баскет-холл». Билеты на его выступления в спортивном комплексе стоят от 4 до 15 тыс. рублей. На каждый день в продаже осталось не более 30 свободных мест.

Ночной клуб LU откроется на месте ресторана-бара La Villa по адресу улица Рашпилевская, 106А.