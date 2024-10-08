В Краснодаре оркестр исполнит музыку из «Великолепного века» и других турецких сериалов

В Краснодаре 19 октября состоится концерт Symphony of the Cinema (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 19 октября концерт Symphony of the Cinema. В исполнении оркестра прозвучит музыка из турецких сериалов «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» и других.

«Вас ждёт атмосфера времён империи Османов, восточных базаров, дворцовых интриг, страстных чувств и головокружительных приключений», — рассказали организаторы. Шоу состоится в Центральном концертном зале по адресу улица Красная, 5. Начало в 19:00.