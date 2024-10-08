В Краснодаре оркестр исполнит музыку из «Великолепного века» и других турецких сериалов

Краснодарский край

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  • © Евгений Резник, ЮГА.ру
    © Евгений Резник, ЮГА.ру

В Краснодаре 19 октября состоится концерт Symphony of the Cinema (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 19 октября концерт Symphony of the Cinema. 

В исполнении оркестра прозвучит музыка из турецких сериалов «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» и других.

Мелодии века:

«Вас ждёт атмосфера времён империи Османов, восточных базаров, дворцовых интриг, страстных чувств и головокружительных приключений», — рассказали организаторы.

Шоу состоится в Центральном концертном зале по адресу улица Красная, 5. Начало в 19:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре оркестр Crush из Санкт-Петербурга исполнит песни The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus.

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