В Краснодаре оркестр исполнит музыку из «Великолепного века» и других турецких сериалов
В Краснодаре 19 октября состоится концерт Symphony of the Cinema (12+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 19 октября концерт Symphony of the Cinema.
В исполнении оркестра прозвучит музыка из турецких сериалов «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» и других.
Мелодии века:
«Вас ждёт атмосфера времён империи Османов, восточных базаров, дворцовых интриг, страстных чувств и головокружительных приключений», — рассказали организаторы.
Шоу состоится в Центральном концертном зале по адресу улица Красная, 5. Начало в 19:00.
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