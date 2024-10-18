Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную истории Афин

В Краснодаре состоится лекция, посвященная политической системе Афин (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 октября лекцию «Афинская полития» в рамках курса «История европейских политических систем». Политолог Олег Бокоев расскажет о древнегреческом городе-государстве, где расцветали все возможные культурные формы и бурлила политическая жизнь, образцы которой дошли до современности.

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Программа: афинские политические институции;

отражения этих институций в остальной афинской культуре;

природа политических реформ;

афинское военное искусство и афинское искусство построения колониальной империи. Начало лекции в 20:00 по адресу улица Гимназическая, 47 (Booker Coffee). Стоимость: 900 рублей + напиток (100 рублей пойдут в пользу книжного магазина «Чарли»).