Краснодарцев приглашают на лекцию, посвященную истории Афин
В Краснодаре состоится лекция, посвященная политической системе Афин (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 24 октября лекцию «Афинская полития» в рамках курса «История европейских политических систем».
Политолог Олег Бокоев расскажет о древнегреческом городе-государстве, где расцветали все возможные культурные формы и бурлила политическая жизнь, образцы которой дошли до современности.
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Программа:
- афинские политические институции;
- отражения этих институций в остальной афинской культуре;
- природа политических реформ;
- афинское военное искусство и афинское искусство построения колониальной империи.
Начало лекции в 20:00 по адресу улица Гимназическая, 47 (Booker Coffee). Стоимость: 900 рублей + напиток (100 рублей пойдут в пользу книжного магазина «Чарли»).
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 октября обсудят творчество российского режиссера Кирилла Серебренникова. Кинокритик расскажет о сюрреализме в его работах.