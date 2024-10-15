Краснодарцев приглашают обсудить творчество Кирилла Серебренникова

В Краснодаре 21 октября обсудят творчество российского режиссера Кирилла Серебренникова. Кинокритик расскажет о сюрреализме в его работах (16+)

На встрече участники попытаются разобраться в особенностях его режиссерского стиля: синтезе искусств, экспериментах с формой и визуальных метафорах. Также слушатели поговорят о том, как ирония и провокация помогают Серебренникову раскрывать интересующие его темы.

«Кирилл Серебренников — одна из самых ярких и противоречивых фигур современного российского искусства. Его работы — это смелый эксперимент на стыке театра и кино, где социальная критика переплетается с эстетикой и глубокими философскими размышлениями», — рассказала ведущая лекции, критик Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 700 рублей.

Кирилл Серебренников — уроженец Ростова-на-Дону, российский режиссер театра и кино. Некоторые из его фильмов: «Изображая жертву», «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», «Лимонов, баллада об Эдичке» и другие. Лауреат премий и наград, в том числе «ТЭФИ», «Кинотавр», «Золотая маска», «Ника». Его картины несколько раз номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Творчество Серебренникова эксперты считают элитарным, из-за чего режиссер плохо известен массовому зрителю.

Как писали Юга.ру, кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал на 18 октября показ мелодрамы «Анора». Это новый фильм Шона Бэйкера («Старлетка», «Мандарин», «Проект «Флорида», «Красная ракета»).