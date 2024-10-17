Краснодарцев приглашают обсудить творчество Франца Кафки

Вера Ткаченко и Елена Хомухина поговорят со слушателями о том, кто же такой Франц Кафка и что такое кафкианство. Также спикеры попробуют ответить на вопрос, кто он — гений, герой, святой или неудачник.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 октября лекцию о творчестве Франца Кафки.

«В эпоху, когда все мечтали прославиться, Кафка хотел только одного — исчезнуть. Но именно он прославился вопреки всему, став основоположником целого направления в литературе под названием кафкианство», — рассказали организаторы.

Начало лекции в 16:00 по адресу улица Ставропольская, 145 («Зацепи кофе»). Стоимость: 700 рублей + напиток (100 рублей пойдут в пользу книжного магазина «Чарли»).

Франц Кафка — австрийский писатель еврейского происхождения. Одна из ключевых фигур литературы XX века. Большая часть работ автора опубликована посмертно. Среди наиболее известных произведений — «Превращение», «Процесс» и «Замок». Все они пронизаны абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 21 октября лекцию «Кирилл Серебренников: театральность, эстетика и сюрреализм».