Краснодарцев приглашают обсудить творчество Франца Кафки

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре состоится литературная лекция, посвященная творчеству Франца Кафки (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 20 октября лекцию о творчестве Франца Кафки.

Вера Ткаченко и Елена Хомухина поговорят со слушателями о том, кто же такой Франц Кафка и что такое кафкианство. Также спикеры попробуют ответить на вопрос, кто он — гений, герой, святой или неудачник.

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«В эпоху, когда все мечтали прославиться, Кафка хотел только одного — исчезнуть. Но именно он прославился вопреки всему, став основоположником целого направления в литературе под названием кафкианство», — рассказали организаторы.

Начало лекции в 16:00 по адресу улица Ставропольская, 145 («Зацепи кофе»). Стоимость: 700 рублей + напиток (100 рублей пойдут в пользу книжного магазина «Чарли»).

Франц Кафка — австрийский писатель еврейского происхождения. Одна из ключевых фигур литературы XX века. Большая часть работ автора опубликована посмертно. Среди наиболее известных произведений — «Превращение», «Процесс» и «Замок». Все они пронизаны абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня Booker анонсировала на 21 октября лекцию «Кирилл Серебренников: театральность, эстетика и сюрреализм».

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