В Краснодаре почти на неделю перекрыли движение по улице Береговой

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 17 октября в Краснодаре ограничили движение транспорта по улице Береговой — от Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы (улица Береговая, 146).

Автомобилистам предлагают парковать машины вдоль улицы Кубанская Набережная или оставлять на парковке на Молодежной площади. Далее в парк можно пройти через Мост Поцелуев.



Добраться до улицы Береговой можно и на общественном транспорте. До остановки «Парк имени 30-летия Победы» следуют автобусы № № 1, 3, 5, 9, 26, 44, 95 и троллейбус № 10.

Напомним, что в Краснодаре запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Гаражной. Аналогичные ограничения действуют на улице Октябрьской.



Также автомобили не смогут передвигаться по на нескольким улицам Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение.