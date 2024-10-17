В Краснодаре почти на неделю перекрыли движение по улице Береговой

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На участке улицы Береговой в Краснодаре до 23 октября ограничили движение транспорта

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 17 октября в Краснодаре ограничили движение транспорта по улице Береговой — от Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы (улица Береговая, 146).

Восстановить движение на участке планируют в 15:00 23 октября.

Схема ограничений

Схема ограничений

Автомобилистам предлагают парковать машины вдоль улицы Кубанская Набережная или оставлять на парковке на Молодежной площади. Далее в парк можно пройти через Мост Поцелуев.

Добраться до улицы Береговой можно и на общественном транспорте. До остановки «Парк имени 30-летия Победы» следуют автобусы № № 1, 3, 5, 9, 26, 44, 95 и троллейбус № 10.

Напомним, что в Краснодаре запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Гаражной. Аналогичные ограничения действуют на улице Октябрьской.

Также автомобили не смогут передвигаться по на нескольким улицам Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара рассказали о строительстве трамвайной ветки до поселка «Крепость» и новой четырехполосной дороги «наподобие Ставропольской».

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