Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке

Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми

Получить льготный кредит могут: семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018-го;

семьи с двумя и более детьми до 18 лет;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Читайте также: Краснодарский край занял 79 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей, в других регионах — 6. Срок кредитования — до 30 лет. Полная стоимость кредита — от 6,199% до 12,634% годовых (в зависимости от параметров одобренного кредита).

Требования к заемщику: гражданство РФ;

возраст — от 21 до 70 лет на дату окончания срока кредитования;

стаж работы на последнем месте — не менее 3-х месяцев.

Узнать полные условия ипотечных программ можно на сайте Уралсиба, в ближайших отделениях банка или по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку.