Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке

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Вся Россия

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  • © Фото bristekjegor, ru.freepik.com
    © Фото bristekjegor, ru.freepik.com

Банк Уралсиб возобновил выдачу кредитов по льготной программе ипотечного кредитования для семей с детьми

Получить льготный кредит могут:

  • семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018-го;
  • семьи с двумя и более детьми до 18 лет;
  • семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

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Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей, в других регионах — 6. Срок кредитования — до 30 лет. Полная стоимость кредита — от 6,199% до 12,634% годовых (в зависимости от параметров одобренного кредита).

Требования к заемщику:

  • гражданство РФ;
  • возраст — от 21 до 70 лет на дату окончания срока кредитования;
  • стаж работы на последнем месте — не менее 3-х месяцев.

Узнать полные условия ипотечных программ можно на сайте Уралсиба, в ближайших отделениях банка или по телефону 8-800-250-57-57

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