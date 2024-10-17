Жители Новороссийска остались без горячей воды и тепла

В Новороссийске без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта

При этом в комментариях к посту жители города называют и другие адреса, по которым нет горячего водоснабжения.

Также горячей воды нет в городской больнице №3, поликлинике «Авиценна», ДОСААФ, коррекционном детском доме по улице Энгельса, 68.

17 октября МЦУ Новороссийска сообщил , что на котельной «Южная» по улице Суворовская, 19 произошла авария. Без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта.

Новороссийск сейчас завершает подготовку к отопительному сезону. По словам мэра Андрея Кравченко, Ростехнадзор указал на несколько проблем, которые к 15 ноября должны устранить.

В городе к холодам готовы 530 многоэтажек, в 229 домах нарушения еще не ликвидировали. В «Краснодартеплоэнерго» заявили, что качество теплоснабжения зависит в том числе от управляющей компании.

При этом жителям, чьи дома не оборудованы счетчиками, платить за отопление придется уже с октября, не зависимо от того, будет ли подаваться ресурс.

19 октября в Новороссийске резко похолодает. Днем ожидается 13 °С, а ночью всего лишь 7 °С. Это связано с приходом в регион арктической воздушной массы.

В домах с централизованной системой отопления отопительный период должен начинаться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С.