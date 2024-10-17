Жители Новороссийска остались без горячей воды и тепла

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В Новороссийске без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта

17 октября МЦУ Новороссийска сообщил, что на котельной «Южная» по улице Суворовская, 19 произошла авария. Без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта.

ГВС отключили по следующим адресам:

  • улица Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156;
  • улица Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 20, 51, 51а, 53, 57;
  • улица Куникова, 1, 5, 11, 19, 9, 21;
  • улица Рубахо, 16, 23;
  • улица Черняховского, 17, 19, 21;
  • проспект Ленина, 9б, 9а, 22, 52, 52а;
  • улица Чехова, 20;
  • улица Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54;
  • улица Глухова, 20;
  • улица Набережная, 29Д, кор. 1 и 2, 253А, 57А, 69;
  • улица Суворовская, 77, 79;
  • улица Энгельса, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95.

Также горячей воды нет в городской больнице №3, поликлинике «Авиценна», ДОСААФ, коррекционном детском доме по улице Энгельса, 68.

Время окончания ремонтных работ неизвестно.

При этом в комментариях к посту жители города называют и другие адреса, по которым нет горячего водоснабжения.

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Новороссийск сейчас завершает подготовку к отопительному сезону. По словам мэра Андрея Кравченко, Ростехнадзор указал на несколько проблем, которые к 15 ноября должны устранить.

В городе к холодам готовы 530 многоэтажек, в 229 домах нарушения еще не ликвидировали. В «Краснодартеплоэнерго» заявили, что качество теплоснабжения зависит в том числе от управляющей компании.

При этом жителям, чьи дома не оборудованы счетчиками, платить за отопление придется уже с октября, не зависимо от того, будет ли подаваться ресурс.

19 октября в Новороссийске резко похолодает. Днем ожидается 13 °С, а ночью всего лишь 7 °С. Это связано с приходом в регион арктической воздушной массы.

В домах с централизованной системой отопления отопительный период должен начинаться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Аварии Водоснабжение ЖКХ Новороссийск Отопительный сезон

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