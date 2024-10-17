Жители Новороссийска остались без горячей воды и тепла
В Новороссийске без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта
17 октября МЦУ Новороссийска сообщил, что на котельной «Южная» по улице Суворовская, 19 произошла авария. Без горячей воды остались почти 80 многоэтажек и три соцобъекта.
ГВС отключили по следующим адресам:
- улица Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156;
- улица Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 20, 51, 51а, 53, 57;
- улица Куникова, 1, 5, 11, 19, 9, 21;
- улица Рубахо, 16, 23;
- улица Черняховского, 17, 19, 21;
- проспект Ленина, 9б, 9а, 22, 52, 52а;
- улица Чехова, 20;
- улица Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54;
- улица Глухова, 20;
- улица Набережная, 29Д, кор. 1 и 2, 253А, 57А, 69;
- улица Суворовская, 77, 79;
- улица Энгельса, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95.
Также горячей воды нет в городской больнице №3, поликлинике «Авиценна», ДОСААФ, коррекционном детском доме по улице Энгельса, 68.
Время окончания ремонтных работ неизвестно.
При этом в комментариях к посту жители города называют и другие адреса, по которым нет горячего водоснабжения.
Новороссийск сейчас завершает подготовку к отопительному сезону. По словам мэра Андрея Кравченко, Ростехнадзор указал на несколько проблем, которые к 15 ноября должны устранить.
В городе к холодам готовы 530 многоэтажек, в 229 домах нарушения еще не ликвидировали. В «Краснодартеплоэнерго» заявили, что качество теплоснабжения зависит в том числе от управляющей компании.
При этом жителям, чьи дома не оборудованы счетчиками, платить за отопление придется уже с октября, не зависимо от того, будет ли подаваться ресурс.
19 октября в Новороссийске резко похолодает. Днем ожидается 13 °С, а ночью всего лишь 7 °С. Это связано с приходом в регион арктической воздушной массы.
В домах с централизованной системой отопления отопительный период должен начинаться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.