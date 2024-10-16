Зона покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Адыгее увеличилась на 5000 кв. км

Российский оператор мобильной связи T2 расширил площадь покрытия сети в Краснодарском крае и Адыгее более чем на 5 тысяч кв. км

По федеральной программе по устранению цифрового неравенства мобильная связь и высокоскоростной интернет T2 провели в 123 малых населенных пункта регионов.

Второй этап программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 году. Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». T2 выступает технологическим партнером и центром компетенций: оператор разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.

На Кубани оператор провел работы в 37 районах, среди которых Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Ейский, Крымский, Лабинский, Северский, Тихорецкий и другие. В Адыгее зону покрытия увеличили в Майкопском, Тахтамукайском, Шовгеновском районах и в Майкопе.

«Сегодня качественный мобильный интернет помогает жителям поселков и хуторов наравне с горожанами пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, в том числе получать онлайн медицинские, банковские и другие муниципальные услуги. Участвуя в реализации масштабной программы УЦН 2.0, T2 расширяет зону покрытия сети в малых населенных пунктах, тем самым обеспечивая население качественной связью», — отметила директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.

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«Что такое современный образ жизни? В первую очередь, использование сетевых возможностей для общения, бизнеса и комфортной жизни, цифровые услуги и надежный, быстрый интернет, который дает к ним доступ. Каждая базовая станция по проекту УЦН 2.0 соединяет небольшой или удаленный населенный пункт с новыми технологиями и сервисами — государственными, банковскими, образовательными и так далее. До конца года наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и улучшить качество жизни селян», — сказал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.