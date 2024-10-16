Дома Армавира начали подключать к гигабитному интернету
Интернет по технологии GPON на скорости до 500 Мбит/с теперь работает в Армавире
Новая сеть МТС охватила центр Армавира, дома микрорайонов Кирпичный и Родина. До конца года территория покрытия GPON («оптика до клиента») в городе должна вырасти в два раза.
Как объяснил оператор, скорость проводного интернета по технологии GPON выше, чем у мобильного, — до 1 Гб в секунду. Это позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете «тяжелые» файлы максимально быстро.
Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:
Оборудование для такой сети не требует отдельных помещений и выглядит эстетично.
Аналогичную сеть МТС планирует запустить в Ейске.
Как писали Юга.ру, Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ.