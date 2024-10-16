Дома Армавира начали подключать к гигабитному интернету

Интернет по технологии GPON на скорости до 500 Мбит/с теперь работает в Армавире

Новая сеть МТС охватила центр Армавира, дома микрорайонов Кирпичный и Родина. До конца года территория покрытия GPON («оптика до клиента») в городе должна вырасти в два раза.

Как объяснил оператор, скорость проводного интернета по технологии GPON выше, чем у мобильного, — до 1 Гб в секунду. Это позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете «тяжелые» файлы максимально быстро.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад: тест

Оборудование для такой сети не требует отдельных помещений и выглядит эстетично.

Аналогичную сеть МТС планирует запустить в Ейске.