Дома Армавира начали подключать к гигабитному интернету

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Интернет по технологии GPON на скорости до 500 Мбит/с теперь работает в Армавире

Новая сеть МТС охватила центр Армавира, дома микрорайонов Кирпичный и Родина. До конца года территория покрытия GPON («оптика до клиента») в городе должна вырасти в два раза. 

Как объяснил оператор, скорость проводного интернета по технологии GPON выше, чем у мобильного, — до 1 Гб в секунду. Это позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете «тяжелые» файлы максимально быстро.

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

Оборудование для такой сети не требует отдельных помещений и выглядит эстетично.

Аналогичную сеть МТС планирует запустить в Ейске.

Как писали Юга.ру, Сочи, Краснодар, Новороссийск и Армавир вошли в рейтинг «умных» городов РФ.

Армавир Интернет Мобильная связь МТС Связь Телеком Технологии

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