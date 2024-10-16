Электрички из Новороссийска в Краснодар 10 дней будут ходить по другому графику

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечерняя электричка из Новороссийска в Краснодар будет отправляться почти на полчаса раньше обычного расписания

14 октября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила об изменении графика движения пригородных поездов по маршруту Краснодар — Новороссийск.

Поезд № 6758 будет отправляться с ж/д вокзала Новороссийска в 18:59 вместо 19:27 — на 28 минут раньше прежнего графика. В Краснодар электричка прибудет в 21:55 вместо 22:17.

РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск:

Новый график действует с 16 по 26 октября. Расписание временно изменили из-за планового ремонта на перегоне Староминская-Тимашевская — Орловка-Кубанская. 

Следить за расписанием можно сайтах РЖД и «Кубань Экспресс Пригород», а также в приложении «РЖД Пассажирам».

Как писали Юга.ру, в Сочи с 10 октября по 13 ноября отменят шесть «Ласточек», а некоторым электричкам изменят расписание.

Железная дорога Краснодар Новороссийск Поезда РЖД Транспорт

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Электрички из Новороссийска в Краснодар 10 дней будут ходить по другому графику
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