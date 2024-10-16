Электрички из Новороссийска в Краснодар 10 дней будут ходить по другому графику

Вечерняя электричка из Новороссийска в Краснодар будет отправляться почти на полчаса раньше обычного расписания

14 октября пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила об изменении графика движения пригородных поездов по маршруту Краснодар — Новороссийск. Поезд № 6758 будет отправляться с ж/д вокзала Новороссийска в 18:59 вместо 19:27 — на 28 минут раньше прежнего графика. В Краснодар электричка прибудет в 21:55 вместо 22:17.

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Новый график действует с 16 по 26 октября. Расписание временно изменили из-за планового ремонта на перегоне Староминская-Тимашевская — Орловка-Кубанская. Следить за расписанием можно сайтах РЖД и «Кубань Экспресс Пригород», а также в приложении «РЖД Пассажирам».