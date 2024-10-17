Как сэкономить 15% на покупках в супермаркетах? Рассказал «Почта Банк»

До 31 октября в «Почта Банке» можно открыть карту с повышенным кешбэком 15% на покупки в супермаркетах и отделениях «Почты России»

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оформить «Мою карту» «Почта Банка» до 31 октября включительно и присоединиться к программе лояльности «Мультибонус». Кешбэк 15% по карте начисляется на покупки в супермаркетах и отделениях «Почты России» в течение 2-х месяцев. Вознаграждение приходит 10 числа каждого месяца в виде бонусов, 1 бонус равен 1 рублю.



«Повышенный кешбэк на покупки в супермаркетах позволяет значительно сократить расходы на регулярные траты. Такой подход помогает рационально управлять бюджетом и создавать дополнительные возможности для сбережений», — отметила руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами «Почта Банка» Надежда Тагиева.

Дополнительно по Банк начислит до 1000 бонусов за покупки товаров из двух выбранных категорий кешбэка — по 500 бонусов за каждый.

В Краснодарском крае продажа хамсы начнется с 25 октября: она будет стоить больше 500 рублей за килограмм

«Благодаря широкой сети отделений «Почты России», которая охватывает всю территорию страны, участники программы лояльности могут пользоваться удобными сервисами и выгодными предложениями независимо от места проживания. Даже в самых отдалённых населённых пунктах они получают повышенный кешбэк 15%», — добавляет Надежда Тагиева.