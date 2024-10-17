В Краснодаре покажут документальный спектакль, созданный на основе интервью
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Земля круглая, еще встретимся» (16+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 20 октября премьеру документального спектакля «Земля круглая, еще встретимся».
В основе постановки лежат реальные истории, полученные в результате многочисленных интервью.
«Представьте, что вы видите табличку «Заплати за стрижку, сколько захочешь» и соглашаетесь, ничего не подозревая. Как обычная стрижка может превратиться в конспирологическую беседу о вышках 5G, тайном правительстве и плоской Земле? И стоит ли искать в таком опыте смысл и позитив для себя?» — так описывают сюжет постановки организаторы.
Начало в 20:00. Входной билет стоит 800 рублей. Спектакль пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, Молодежный театр Краснодара сообщил, что в конце декабря и на январских каникулах детей ждут новогодняя елка, игры и чаепитие с Дедом Морозом. Также артисты покажут авторскую сказку «Как Садко за снегом ходил».