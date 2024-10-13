Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Анора»

Кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал на 18 октября показ мелодрамы «Анора». Это новый фильм Шона Бэйкера («Старлетка», «Мандарин», «Проект «Флорида», «Красная ракета»).

Молодая стриптизёрша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына российского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить импульсивный брак.