Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Анора»
В Краснодаре 18 октября состоится специальный показ фильма «Анора». Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (18+)
Кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал на 18 октября показ мелодрамы «Анора». Это новый фильм Шона Бэйкера («Старлетка», «Мандарин», «Проект «Флорида», «Красная ракета»).
Молодая стриптизёрша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына российского олигарха. Узнав об этом, родители парня вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, лишь бы расстроить импульсивный брак.
В фильме снялись российские актёры Марк Эдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Начало показа в 19:00. После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.
Как писали Юга.ру, киноклуб «Монитора» анонсировал на 9 ноября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ходячий замок».