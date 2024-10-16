В туристический поселок Гузерипль в горах Адыгеи провели газ

15 октября в Адыгее провели газ в самый отдаленный горный поселок Майкопского района — Гузерипль

Гузерипль — поселок на левом берегу реки Белой в Майкопском районе Адыгеи, в 76 км от Майкопа. Входит в состав Даховского сельского поселения. Гузерипль — популярная туристическая локация на границе с Кавказским заповедником.

Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в регионе приступили к газификации Гузерипля. 15 октября газ провели в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который обслуживает не только местных жителей, но туристов. ФАП работает с 1960 года, с 2018-го — в новом здании, которое отапливали только с помощью электричества. Для газификации ФАПа специалисты компании «Газпром газораспределение Майкоп» построили 52 метра газопровода (15 под землей и 37 над землей) и смонтировали газовое оборудование.

Техническая возможность подключения к газу в Гузерипле появилась также у 107 домов и 12 объектов социального и коммунально-бытового обслуживания (КБО). 16 октября газ начали подавать к 10 домам и 4 КБО.

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«Вместе с АО «Газпром газораспределение Майкоп» в 2020 году мы построили к поселку около 90 км подводящего газопровода высокого давления, затем — около 2 км газопровода-отвода и более 3 км внутрипоселкой сети. Спасибо специалистам, которые сумели в сложных условиях горной местности проложить газопровод. Сегодня его ввели в эксплуатацию», — сказал глава Адыгеи.

По данным «Газпром газораспределение Майкоп», в 2024 году в Майкопском районе построили газопроводы в популярных туристических населенных пунктах: в станицах Даховская, Новосвободная и поселке Усть-Сахрай. До конца года планируют проложить газопроводы в Хамышках, Севастопольской, Новопрохладной и Меркулаевке.